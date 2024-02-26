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Чи треба вірянам Московської церкви подавати е-декларацію? Суд ухвалив сенсаційне рішення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Чи треба вірянам Московської церкви подавати е-декларацію? Суд ухвалив сенсаційне рішення
Екссуддю звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності»
фото з відкритих джерел

Олександра Брагіна направила до НАЗК паперову декларацію за 2020 рік замість того, щоб її публічно оприлюднити в електронному реєстрі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге скасувала вирок суду першої інстанції щодо екссудді Київського окружного адміністративного суду Олександри Брагіної і звільнила її від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру.

Повний текст ухвали апеляційної палати буде проголошено 26 лютого 2024 року. 

Ексуддю судили за неподання електронної декларації за 2020 рік через сайт НАЗК. Водночас вона направила паперовий варіант декларації на адресу Нацагентства з питань запобігання корупції. У суді обвинувачена пояснила: через електронний цифровий ключ, яким вона раніше користувалася, відчувала тягар та провину перед представниками церкви, які негативно ставляться до оцифрування імені. Ба більше, ще у 2005 році Брагіна через релігійні переконання відмовилася від ідентифікаційного номера, про що є відповідна відмітка в її паспорті.

Додамо, що під час судових засідань екссуддя Олександра Брагіна послалася на трактат Паїсія Святогорця і позицію Синоїдального Собору УПЦ МП від 2010 року, де нібито згадувалася заборона щодо користування цифровим підписом. Разом із тим, після 2010 року, обвинувачена користувалася цифровим підписом. І лише відмовилася у 2019 році.

Як повідомляв «Главком», у середині січня 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав винною тодішню суддю Брагіну і призначив 51 тис. грн штрафу з  позбавленням її права обіймати посади терміном на рік.

14 березня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок і виправдала Олександру Брагіну. Тоді апеляція дійшла висновків, що в Україні не врегульовано питання альтернативного права вибору подачі декларації віруючою людиною. 

4 грудня 2023 року Касаційний кримінальний суд Верховного суду скасував виправдувальний вирок і повернув справу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Зокрема, Феміда зазначила, що «релігійні переконання не можуть надавати посадовій особі додаткових благ та ставити її в більш сприятливе становище порівняно з іншими особами».

«Сповідування суддею певної релігії не може впливати на виконання професійних обов’язків, зокрема, не дає право не виконувати норми закону про запобігання корупції, до того ж ті норми, що регулюють професійну діяльність», – сказано у постанові Верховного суду.

26 вересня 2023 року Вища рада правосуддя звільнила Олександру Брагіну з посади судді Київського окружного адміністративного суду за власним бажанням.

Станом на 25 лютого 2024 року, ексуддя Брагіна не завантажила на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції жодної електронної декларації, у тому числі декларації при звільненні з посади.

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Теги: суд війна декларація НАЗК Верховний Суд України вирок Вищий антикорупційний суд

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