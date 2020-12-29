Оборонний бюджет США схвалено в обхід вето Трампа

Сьогодні конгресмени зберуться для остаточного прийняття документа, яким передбачена військова допомога Україні

Палата представників Конгресу США в понеділок, 28 грудня, знову проголосувала за проект оборонного бюджету країни на 2021 фінансовий рік, подолавши таким чином вето президента Дональда Трампа.

Про це повідомила пресслужба законодавчого органу.

Відзначається, що вже сьогодні конгресмени зберуться для остаточного прийняття документа, згідно з яким на оборону на наступний фінансовий рік (почався 1 жовтня) виділено 740 мільярдів доларів.

Зазначимо, бюджету передбачав виділення військової допомоги Україні, а також запровадження санкцій проти російського проєкту «Північний потік-2».

До цього Трамп неодноразово погрожував накласти вето на законопроєкт.

Оскільки цей документ мав підтримку в Конгресі та Сенаті, то американські конгресмени, як зазначає телеканал, скоріш за все скасують вето Трампа.

Для прийняття оборонного бюджету всупереч вето президента потрібна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату.

Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.

Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Крім того, законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік».