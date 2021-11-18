  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Омелян
рус
    Думки вголос

    Вугілля на всю зиму не вистачить, зате посміємося

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці на всі смаки жартують про &laquo;тисячу Зеленського&raquo; - Вугілля на всю зиму не вистачить, зате посміємося
    Українці на всі смаки жартують про «тисячу Зеленського»
    колаж: Остап Біндер/Facebook

    Нинішній президент – дитя олігархів, створений за їх образом і подобою

    Коли Зеленський знімав біг-борди Гройсмана «Ремонт Країни» і вішав на ті ж самі дороги «Велике Будівництво» чи безсоромно присвоював собі кілометри, збудовані ще «фейсбучною» владою – я просто сміявся.

    Коли Зеленський у часи пандемії зустрічав літаки з масками для Епіцентру і відчайдушно перекладав відповідальність за боротьбу з коронавірусом спершу на великий бізнес, потім на місцеву владу, а далі звинуватив українців, що вони «не такі», бо поволі вакцинуються – я дивувався його цинізму.

    Але коли Зеленський привселюдно оголосив, що питання опалювального сезону вирішено, бо до України прямують сім «Панамаксів» з вугіллям, а через годину компанія ДТЕК подякувала президенту за рекламу і наголосила, що це їх «Панамакси» – я досі регочу!

    Президент любить розповідати, що нечесні чиновники породили олігархів, які тепер масово клонують нечесних чиновників. Це правда, бо і нинішній президент – дитя олігархів, створений за їх образом і подобою.

    Але парадокс ситуації полягає у тому, що саме олігархи зараз рятують Україну, відчуваючи відповідальність бодай за свої активи, без яких вони = 0.

    А от Зеленський і далі хоче розповідати лише позитивні новини, заколисуючи усіх і гріючись сам на сонці теплих ілюзій і потоків кешу.

    «Панамакси» прийдуть, лишень всі сім разом зможуть привезти 400-500 тисяч тонн вугілля. Саме на таку кількість вугілля зменшився запас наших ТЕС за теплий жовтень. В середньому, місячна потреба складає 1,5-2 млн тонн! Тобто, привезуть аж на 7-10 днів роботи.

    І з цих семи «Панамаксів» лише один перепаде Центренерго, як товарний кредит, бо компанія після керівництва Зеленського і його друга Коломойського – банкрут, грошей немає. І то, не факт, чи перепаде…

    До речі, а де ті чотири млн тонн законтрактованого імпортного вугілля для держави, про які гордо повідомляла влада ще місяць тому?

    Чому Зеленський і держава знову залежить від олігарха?

    Читайте також:

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: дороги вугілля олігархи держава ДТЕК президент влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Сергій Гармаш
    Сергій Гармаш

    Журналіст

    Валерій Чалий
    Валерій Чалий

    Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    Наталка Прудка
    Наталка Прудка

    Журналіст

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вугілля на всю зиму не вистачить, зате посміємося