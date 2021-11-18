Вугілля на всю зиму не вистачить, зате посміємося

Нинішній президент – дитя олігархів, створений за їх образом і подобою

Коли Зеленський знімав біг-борди Гройсмана «Ремонт Країни» і вішав на ті ж самі дороги «Велике Будівництво» чи безсоромно присвоював собі кілометри, збудовані ще «фейсбучною» владою – я просто сміявся.

Коли Зеленський у часи пандемії зустрічав літаки з масками для Епіцентру і відчайдушно перекладав відповідальність за боротьбу з коронавірусом спершу на великий бізнес, потім на місцеву владу, а далі звинуватив українців, що вони «не такі», бо поволі вакцинуються – я дивувався його цинізму.

Але коли Зеленський привселюдно оголосив, що питання опалювального сезону вирішено, бо до України прямують сім «Панамаксів» з вугіллям, а через годину компанія ДТЕК подякувала президенту за рекламу і наголосила, що це їх «Панамакси» – я досі регочу!

Президент любить розповідати, що нечесні чиновники породили олігархів, які тепер масово клонують нечесних чиновників. Це правда, бо і нинішній президент – дитя олігархів, створений за їх образом і подобою.

Але парадокс ситуації полягає у тому, що саме олігархи зараз рятують Україну, відчуваючи відповідальність бодай за свої активи, без яких вони = 0.

А от Зеленський і далі хоче розповідати лише позитивні новини, заколисуючи усіх і гріючись сам на сонці теплих ілюзій і потоків кешу.

«Панамакси» прийдуть, лишень всі сім разом зможуть привезти 400-500 тисяч тонн вугілля. Саме на таку кількість вугілля зменшився запас наших ТЕС за теплий жовтень. В середньому, місячна потреба складає 1,5-2 млн тонн! Тобто, привезуть аж на 7-10 днів роботи.

І з цих семи «Панамаксів» лише один перепаде Центренерго, як товарний кредит, бо компанія після керівництва Зеленського і його друга Коломойського – банкрут, грошей немає. І то, не факт, чи перепаде…

До речі, а де ті чотири млн тонн законтрактованого імпортного вугілля для держави, про які гордо повідомляла влада ще місяць тому?

Чому Зеленський і держава знову залежить від олігарха?

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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