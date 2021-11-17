Енергетична криза: в Україні не працюють 23 блоки електростанцій

Виробництво на українських ТЕС за 8-14 листопада порівняно з попереднім тижнем зменшилося на 9,5% або до 812 млн кВт-год

Виробництво на українських ТЕС за 8-14 листопада порівняно з попереднім тижнем зменшилося на 9,5% або до 812 млн кВт-год

Блоки електростанцій не працюють через відсутність палива

Через відсутність палива станом на 15 листопада в Україні не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт. Про це повідомили в пресслужбі НЕК «Укренерго».

«За заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 ГВт (на ранок 1 листопада – 23 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,88 ГВт)», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на 15 листопада в аварійному ремонті також не перебувало жодного блоку ТЕС та ТЕЦ, тоді як на ранок 8 листопада – 4 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 0,8 ГВт.

Виробництво на ТЕС за 8-14 листопада порівняно з попереднім тижнем зменшилося на 9,5% (до 812 млн кВт-год) попри збільшення споживання електроенергії. Причиною зниження в Укренерго назвали зростання обсягів виробництва інших видів генерації – АЕС (на 4%), ГЕС (на 19%) та СЕС і ВЕС (на 32,2%).

До слова, напередодні ДТЕК Ахметова придбав сім кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону.

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує сім кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.

Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

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