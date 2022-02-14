Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків – Кирило Тимошенко

Підстав для паніки немає, українське небо залишається відкритим, більшість польотів до та з України здійснюються у штатному режимі

Обсяг резервного фонду Держбюджету збільшено на 16,6 млрд грн

Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському небі. Для гарантування безпеки польотів уряд виділив Мінінфраструктури кошти з резервного фонду Державного бюджету.

Про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Гарантії надаватимуться для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників», – написав він.

За його словами, після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть спрямовані до Державного бюджету.

Як повідомили в Міністерстві інфраструктури, за погодженням з бюджетним комітетом Верховної Ради України обсяг резервного фонду Держбюджету збільшено на 16,6 млрд грн. Кошти зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку Міністерства інфраструктури України.

«Вкотре наголошу, що підстав для паніки немає, українське небо залишається відкритим, більшість польотів до та з України здійснюються у штатному режимі. Ми на постійному зв’язку з нашими міжнародними партнерами та українськими компаніями для попередження будь-яких можливих кризових ситуацій», – прокоментував також міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У неділю, 13 лютого, у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участі керівництва Офісу Президента України, Державної авіаційної служби України, ДП «Украерорух», ДП МА «Бориспіль» та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано низку рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

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