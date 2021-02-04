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    Думки вголос

    У Росії розпочалася громадянська війна

    • Антон Орехъ

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    У Росії розпочалася громадянська війна

    Насильство породжує не тільки страх. Але і насильство у відповідь

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    Вместо моих слов вы вполне можете посмотреть картинки. Вот шеренги инопланетных бойцов занимают Красную площадь, вот они стоят рядами у памятника Жукову. А вокруг вообще ни души. Город, в котором не осталось никого, кроме вооруженных людей без лиц. А можете посмотреть видео, на котором прижатые к стене люди поднимают руки и скандируют «Мы без оружия!», а их в ответ сознательно и жестоко бьют. Да полно уже этих съемок и фотографий.

    Но надо быть оптимистами. В этом смысле спасает Беларусь. Там вообще концлагеря, изнасилования задержанных, пытки по натуральному фашистскому образцу – там убитые есть! Всегда может быть хуже – нам ли в стране советской этого не знать?

    Единственный передовой опыт, который Россия готова перенять немедленно и в полном объеме – это опыт карательных операций Лукашенко. Но подумайте вот о чем. Эти шеренги одинаковых людей без лица, которые хладнокровно калечат тех, кто не может оказать им сопротивления – они же тоже наши граждане. Молодые парни, без совкового прошлого. Они бьют нас потому, что их такими сделала служба в полиции, Росгвардии и т.д.? Или на службу уже берут таких, кто получает от насилия удовольствие? Их набрали сотни тысяч! Это не московская история – в Питере жестокость не меньше. Да во всех регионах картинка одинаковая.

    Это же гражданская война. Только в силу неравенства сторон, одна может себе позволить в неограниченных количествах избивать другую, издеваясь надо ней как угодно – насколько фантазии хватит. После истории с Маргаритой Юдиной все должны были понять, что человек в форме имеет право сделать с вами все! Вы даже не должны быть при этом участником какого-то шествия. Ведь сотни людей оказались в автозаках и в судах, вообще не имея ввиду протестовать и не думая про Навального. Они куда-то шли по делам, с работы, на свидание, в магазин, гуляли – а попали по дубинки.

    Силовые структуры должны нас защищать. А они нападают. Как армия оккупантов, которая врывается в город и крушит всех, кто оказывается у нее на пути. Эта армия если и защищает, то НЕ нас, а ОТ нас. За последние полторы недели задержаны тысячи граждан. Самых разных. У каждого – семья, друзья, знакомые, коллеги. Всем этим людям уже бесполезно вещать из телевизора, что они провокаторы и сами во всем виноваты. Этих людей власть потеряла навсегда. Человека можно бить и превратить в забитого и покорного. А может выйти и по-другому. Обида и унижение не пройдут бесследно, затаятся, и человек будет ждать удобного момента, чтобы дать сдачи. Власть руками людей без лица каждый день увеличивает и увеличивает число людей, готовых дать сдачи и просто ожидающих удобного момента. Насилие рождает не только страх. Но и ответное насилие. Я этого не хочу, я этого по-человечески боюсь, но к этому всё идет.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим поліція
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