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    Думки вголос

    «Невдобно получилось». Як ФСБ влаштувало кримськотатарську «підтримку» Путіну

    Путіну запропонували зайняти пасивну позицію в сексуальному акті
    Мовою оригіналу Давно хотел закрыть #урокиКрымскотатарского. А тут в Крыму Руслан Бальбек нацепил футболку с надписью «Путин алдгъа», что, видимо, для ФСБ-шных кураторов российских выборов Путина должно символизировать крымскотатарскую поддержку на родном языке «Путин вперед». Сам нацепил, еще и десятерых студентов
    • Осман Пашаєв

      Журналіст

    • Сьогодні, 09:41
    • Розсилка
    &laquo;Путин алдгъа&raquo;
    «Путин алдгъа»

    Путіну запропонували зайняти пасивну позицію в сексуальному акті

    Мовою оригіналу

    Давно хотел закрыть #урокиКрымскотатарского. А тут в Крыму Руслан Бальбек нацепил футболку с надписью «Путин алдгъа», что, видимо, для ФСБ-шных кураторов российских выборов Путина должно символизировать крымскотатарскую поддержку на родном языке «Путин вперед». Сам нацепил, еще и десятерых студентов нашел.

    Вперед так вперед. 

    Рефат Чубаров уже расписал, что кураторы Бальбека из ФСБ так и не поняли разницу между Крымским языком (крымскотатарским) и Татарским языком (Татарстан). И этим поставили Путина в странное положение. О положении Путина - в последнем абзаце 

    Дело в том, что наречие «вперед» действительно имеет форму «алдъа», но практически не встречается ни в повседневной жизни, ни в литературе. Лежит себе как синоним в словаре, попав туда каким-то образом в те годы, когда крымскотатарский называли татарским. 

    В крымскотатарском для для этих целей есть слово ögge (огге). Об этом Рефат Чубаров тоже упомянул в своем посте. Но… и это неправильно. Для фразы «Путин вперед» нужно использовать совершенно другое наречие, которое означает «вперед», но не по географической шкале, а по временной – «ileri» (илери – ударение на последний слог). И такой лозунг-призыв встречается в крымскотатарской литературе коммунистического периода. Открываете марш на слова Ыргата Кадыра и находите фразу: aydı aydı aydı daima ileri (давай, давай, давай, постоянно вперед).

    «Ну и пох» - скажут путинские агитаторы. Все равно поймут и «нех». 

    Вот пох было бы, пацаны, если бы вы это написали в Кыргызстане или Казахстане. Там бы догадались, что вы имеете виду под фразой «путин алдгъа» что-то похожее на их фразу «Путин алга».

    Но не в Крыму. Потому что вашу фразу теперь все будут читать: «Путин алткъа». А вот это слово очень хорошо знакомо крымским татарам и означает оно «Путин вниз». Да, так получилось, что ald и alt очень похожи тюркские слова. В кыпчакских алд (перед), а в огузских (алт) – низ. 

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    Но и это еще не все. Даже если вам разрешают отправить Путина вниз публично, то желательно использовать для этого наречие «тюбге» или «ашагъа», но «алткъа» - как бы покультурнее сказать:

    Это предложение для Путина занять пассивную позицию в сексуальном акте – «Путин алткъа». Потому что «алт», несмотря на то, что это приличное слово, часто используется как наречие и прилагательное интимно-сексуального характера. Например, в турецком «alt dudak» (алт дудак) – можно понять как «нижняя губа» - это устойчивая фраза, означающая самое сексуальное место на лице, но в зависимости от контекста это «вагина». 

    Возможно, зря я награфоманил в очередной раз, а вы именно хотели Путина в «алдгъа, алткъа и арткъа», но не привлекая внимания? А я вас спалил? 

    Як невдобно получилось.

    Урок проведен по заказу Olga Dukhnich. Вдохновил Антон Наумлюк (Anton Naumlyuk)

    Джерело: блог Османа Пашаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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