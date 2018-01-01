Конгрес США незадоволений «Кремлівським досьє» – Макфол

Екс-посол США в РФ Макфол розповів про розбіжності у Вашингтоні з Росії

В адміністрації президента США Дональда Трампа відсутня єдина позиція і чітка політика щодо Росії, вважає колишній посол США в Росії Майкл Макфол. «Рада безпеки, Держдеп, Міноборони більш-менш згодні, що треба робити, але є одна людина, яка не вважає, що їх політика правильна, і це пан Трамп», - заявив він в інтерв'ю кореспонденту DW



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-посол США в РФ Макфол розповів про розбіжності у Вашингтоні з Росії

В адміністрації президента США Дональда Трампа відсутня єдина позиція і чітка політика щодо Росії, вважає колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

«Рада безпеки, Держдеп, Міноборони більш-менш згодні, що треба робити, але є одна людина, яка не вважає, що їх політика правильна, і це пан Трамп», - заявив він в інтерв'ю кореспонденту DW Жанні Немцовой в суботу, 17 лютого, під час Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, між американським президентом і його адміністрацією існують великі розбіжності, які стають причиною «досить незрозумілої політики». Подібних розбіжностей він не пригадує, зазначив Макфол. Трамп «непередбачуваний, особливо - коли ми говоримо про Путіна», підкреслив він.

Зокрема, розбіжності виявилися під час підготовки так званого «Кремлівського досьє». Трамп несерйозно поставився до підготовки цього списку, Конгрес незадоволений ним в тому вигляді, в якому він був опублікований, повідомив дипломат, додавши, що процес підготовки нових санкцій триває. За його словами, «зараз чиниться великий тиск» з метою створення списку осіб, винних в українському конфлікті і втручанні в американські вибори.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про велику кількість убитих і поранених росіян в Сирії в результаті удару союзників, Макфол зазначив, що можливість конфлікту між Росією і США в Сирії існувала вже давно. «Сам факт, що це неофіційні (війська РФ. - ред.), не дає можливість президенту Путіну говорити, що це зробили злі американці. Мені цікаво, скільки він не говорив про це і як спокійно реагував (на ці повідомлення. - Ред. )», - зазначив американський дипломат. Він також допустив можливість ще більш серйозних зіткнень між росіянами і військовими очолюваної США міжнародної коаліції в Сирії.

В кінці січня мінфін США опублікував «Кремлівське досьє», в якому фігурують в цілому 210 імен - 114 чиновників і 96 бізнесменів. Список став відповіддю на запит Конгресу про введення заходів проти РФ за втручання у вибори президента США в 2016 році. У нього серед інших потрапили прем'єр-міністр Дмитро Медведєв і всі члени кабінету міністрів, а також 43 співробітника адміністрації президента РФ, включаючи прес-секретаря президента Дмитра Пєскова, главу адміністрації Антона Вайно, радників і помічників глави держави.

За даними ЗМІ, минулого тижня в Сирії були вбиті і поранені, за різними джерелами, від 100 до 300 осіб, що працюють на пов'язану з Кремлем російську приватну військову компанію (ПВК Вагнера).

Читайте також:

ПВК Вагнера: все, що про неї відомо.