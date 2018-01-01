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    Думки вголос

    Вибори у Туреччині: результати останніх соціологічних опитувань

    Ердоган набирає 38% в першому турі, а з урахуванням голосів тих, хто не визначився - 46%
    Мовою оригіналу Турецкая социологическая служба SONAR опубликовала избирательные настроения турок. Ближайшие президентские и парламентские выборы состоятся в 2019 году. 1. Реджеп Тайип Эрдоган набирает 38% в первом туре, а с учетом голосов неопределившихся 46%2. Кандидат от Республиканской Народной партии 19%, с учетом неопределившихся 22,5%3.
    • Осман Пашаєв

      Журналіст

    • Сьогодні, 20:19
    • Розсилка
    Вибори у Туреччині
    Вибори у Туреччині

    Ердоган набирає 38% в першому турі, а з урахуванням голосів тих, хто не визначився - 46%

    Мовою оригіналу

    Турецкая социологическая служба SONAR опубликовала избирательные настроения турок.

    Ближайшие президентские и парламентские выборы состоятся в 2019 году.

    1. Реджеп Тайип Эрдоган набирает 38% в первом туре, а с учетом голосов неопределившихся 46%
    2. Кандидат от Республиканской Народной партии 19%, с учетом неопределившихся 22,5%
    3. Кандидат о недавно созданной право-центристской Хорошей партии Мераль Акшенер 15% и 18% с учетом*
    4. Кандидат от прокурдской партии 8% и 9.5% с учетом*

    Результат второго тура SONAR не моделировали. Но если дело дойдет до второго тура голоса право-центристов и курдов может наиболее эффективно собрать ататюркистская РНП, которая официально относит себя к левому центру.

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    В случае парламентских выборов ситуация выглядит так:

    Партия Справедливости и Развития 35,4%, РНП 22,3%, Хорошая партия 12,5%, курды 9,53%. 
    Проходной барьер 10%. С учетом неопределившихся курды проходят в парламент с результатом 10,8%. 

    партия Эрдогана в этом случае получает 40,1%, РНП -25.3%, Хорошая - 14,22%.

    Ситуация напоминает результаты всеобщих выборов 7 июня 2015 года, когда ни одна из партий не смогла сформировать правительство. Из-за упрямства националистов коалиция тоже не сформировалась. Страна пошла на досрочные выборы, на которых рекордным результатом 49% победила правящая партия.

    Теперь националисты не проходят барьер. Их место заняла Хорошая партия с лидером-женщиной Мераль Акшенер. Если же курдская партия не преодолеет барьер, то партия Эрдогана получает минимальное превосходство и самостоятельно в пятый раз подряд формирует парламентское большинство.

    Джерело: блог Османа Пашаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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