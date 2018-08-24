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    Думки вголос

    Противники параду – невігласи, що заздрять подвигам інших

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    Генеральна репетиція військового парада на столичному Хрещатику, 22 серпня 2018 року - Противники параду – невігласи, що заздрять подвигам інших
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Генеральна репетиція військового парада на столичному Хрещатику, 22 серпня 2018 року

    Дехто виступає проти параду Української армії тому, що «скільки вовка не годуй, він у ліс дивиться» і «чорного кобеля не отмоєшь добєла», – вони хочуть російські паради.

    А інші – через те, про що розказав афінський стратег Перикл у середині V століття перед Різдвом Христовим:

    «Невігласам подвиги інших здаються перебільшеннями через заздрість, коли вони чують таке, що перевищує їхні власні можливості. Адже вони лише тоді можуть терпіти похвали іншим людям, коли самі себе вважають здатними зробити те, про що їм розповідають; а коли це вище за їхні можливості, вони ставляться до цього із заздрістю та недовірою». 

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    Джерело: zik.ua

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