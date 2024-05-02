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Соратник Зеленського придумав, як змусити монобільшість заборонити УПЦ МП

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Соратник Зеленського придумав, як змусити монобільшість заборонити УПЦ МП
Потураєв розповів, що деякі нардепи вважають, що боротися треба не з УПЦ МП, а окремими священниками
фото з відкритих джерел

«Я наступного разу принесу на фракцію ту відверто антиукраїнську літературу, яку знайдено в Лаврі»

Переконати народних депутатів підтримати заборону Московської церкви в Україні (УМЦ МП) допоможе відверто антиукраїнська література, яку знайдено в Лаврі. Таку думку висловив в коментарі «Главкому» голова профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

«Я наступного разу принесу на фракцію ту відверто антиукраїнську літературу, яку знайдено в Лаврі. Її зберігання не підпадає під кримінал, але там все очевидно», – наголосив нардеп. Він розповів, що у фракції є депутати, головний аргумент яких полягає в тому, що розбиратися треба не з церквою, а з заводити справи проти конкретних зрадників та навідників серед священників.

Потураєв визнав, що проти законопроєкту №8371 грають як внутрішні процеси у Верховній Раді, так і настрої за океаном.

«У США до цього досить скептично ставляться республіканці, особливо крайнє трампістське крило. Вони досі вважають, що ми боремося з церквою та її паствою, а не з кремлівською агентурою», – зазначив він. Депутат додав, що покаже американським колегам, які вважають, що «не все так однозначно», фотографії закатованих релігійних діячів різних конфесій. Потураєв не виключає, що це може змінити їхню думку.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.

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Теги: США депутат Московська церква в Україні література Микита Потураєв

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