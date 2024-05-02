«Далі буде складніше». Депутат пояснив, чому треба заборонити Московську церкву саме зараз

Юрчишин не виключає, що в майбутньому може знову з’явитися щось, що гальмуватиме заборону УПЦ МП

«Чим далі відкладати, тим складніше буде приймати, бо кількість дискусійних тем тільки збільшуватиметься»

Приймати закон про заборону Московської церкви в Україні (УПЦ МП) необхідно якомога швидше зараз, оскільки пізніше ситуація може ускладнитися через розкручування росіянами цієї теми в США. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив Нардеп від «Голосу», голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Зараз для американців ця тема вже не така критична. Навпаки, набагато краще прийняти цей закон якомога швидше зараз, поки нема якоїсь нової критичної історії з макрофінансом чи ще чимось, коли росіяни знову витягнуть цю карту і почнуть використовувати ультратрампістів, аби її розкручувати. І чим далі відкладати, тим складніше буде приймати, бо кількість дискусійних тем тільки збільшуватиметься», – переконаний депутат.

Юрчишин зазначив, що відсилки членів монобільшості до американців, як нову причину чергового гальмування церковного законопроєкту, справляють враження не на всіх. За його словами, такі побоювання були до моменту вирішення питання з американською допомогою, яке залежало від голосів консервативних республіканців.

«Ряд республіканців-протестантів були дезорієнтовані, але коли наші протестанти приїхали та з ними поспілкувалися, це мало свій ефект», – розповів нардеп.

Варто додати, що питання заборони УПЦ МП зрушило з місця восени минулого року, але до теперішнього часу не завершене. Проєкт змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресором, був проголосований в першому читанні ще в жовтні.

Спікер Руслан Стефанчук на початку року заявляв, що не бачить підстав не ставити це резонансне питання на затвердження в цілому. Однак допрацьований законопроєкт №8371 досі перебуває у профільному комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. При цьому члени цього комітету кажуть, що вже зробили все від себе залежне, але подальше проходження проєкту заблокувалося на рівні апарату комітету. Він ніяк не може оприлюднити порівняльну таблицю між першим та другим читанням з відповідними правками.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.