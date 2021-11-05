  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ростислав Павленко
рус
    Думки вголос

    Куди котиться країна і чи дійсно все так погано?

    • Ростислав Павленко

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вибори, свобода слова, права опозиції&nbsp;<em>&ndash;</em> якраз найбільш атаковані інститути у популістських режимах - Куди котиться країна і чи дійсно все так погано?
    Вибори, свобода слова, права опозиції  якраз найбільш атаковані інститути у популістських режимах
    фото з відкритих джерел

    Історія конкретних режимів у конкретних країнах упродовж ХХ і ХХІ століть дає прекрасний матеріал аби зрозуміти, що відбувається в Україні

    Все-таки роки занять практичною політикою не вбили в мені дослідника-політолога.

    Спостереження за «слугами» у їх середовищі харчування – Верховній Раді – наводить на кілька узагальнень.

    Вони перегукуються що з класичними працями з психології мас калібру Лебона, Ортеги-і-Гассета, закономірностей тоталітарних рухів і режимів – зокрема Арендт, Фридриха, – що й з багатьма сучасними дослідженнями феномену популізму, який корінням сягає саме тих явищ, якими класики переймалися сто років тому, а потім мусили ще раз осягнути після ІІ Світової.

    Більше того, історія конкретних режимів у конкретних країнах упродовж ХХ і ХХІ століть дає прекрасний матеріал для того, щоб і зрозуміти, що відбувається в Україні, і спрогнозувати можливі сценарії.

    Перше – популістські режими мають стандартну траєкторію розвитку. Вони опановують владу, старанно мімікруючи під «простих людей» (хоча це рідко відповідає істині: Ульянов був дворянином, Кастро і Гевара походили з заможних родин і тп). «Вчитель» Голобородько, якого грав власник офшорів, молодший... гм, партнер Коломойського мільйонер Зеленський – дуже типовий приклад.

    При тому старанно вип'ячується ненависть до всього «елітраного», «зарозумілого», світу «отих їх» – на противагу простому і чесному світу «звичайних людей».

    Спочатку, поки ще залишається запас міцності, залишений попередниками, або поки можна розпродати/націоналізувати і розпродати/експропріювати і розпродати ресурси країни, вони можуть удавати з себе тих, хто править «з вином і м'ясом» (як начебто любив говорити Сальвадор Альєнде). Але ресурси швидко закінчуються (навіть якщо це нафта в Уго Чавеса).

    Нарід починає щось підозрювати.

    На цьому етапі нарід або відправляють на війну (у цьому ще ніхто не перевершив Гітлера чи Сталіна), або, якщо нема ресурсів, і сам вождь радше уклоніст, ніж воїн – народу простро закривають рот.

    Спочатку рот закривають опозиції, потім журналістам (неугодним – раніше, одночасно з опозицією), а потім і будь-кому, хто сміє заперечувати волю найвеличнішого чи навіть сумніватися у його мудрості.

    Після цього настає агонія, тривалість якої прямо пропорційна наявності економічної «подушки безпеки» та можливостями зовнішніх гравців, які з якихось причин зацікавлені у тривалій агонії і прив'язуванні вождів до себе (Лукашенко під Росією – класичний приклад).

    А потім – кінець: військова поразка, економічна катастрофа, соціальний занепад.

    Поразка на виборах – це ще найлегший сценарій. Але для того в країні ще мають зберегтись вибори.

    І тут – друге спостереження. Вибори, свобода слова, права опозиції – якраз найбільш атаковані інститути у популістських режимах. Адже вони заважають прямій комунікації любові між сонцесяйним лідером і обожнюючим його народом. Адже до моменту, коли народ почне щось підозрювати – у нього не має залишитись шансів притягти затьмареного сонцесяйного до відповідальності.

    Тому боротьба з іншими думками, затоптування альтернатив, розправи з незгодними – візитна картка популістських режимів. Ба більше: комформізм, угодовство і сірість культивуються в середовищі самих прихильників і учасників політичної сили сонцесяйного. Це отримає і матеріальний бік – радянські «спецрозподільники» часів дефіциту і конверти для «слуг» у стагнуючій економіці.

    Незгодні виганяються з номенклатурного раю, де всі мають бути «сковані одним ланцюгом» (с) і славити сонцесяйного.

    І тут третє. Такі режими НІКОЛИ не виконують обіцянок і ЗАВЖДИ приводять до катастрофи. Після їх поразки одужувати доводиться дуже довго і болісно – і далеко не всім народам це вдавалось.

    Залишається надія на одне: найбільше прикладів одужань від хвороби популізму – саме в Європі. Українці довели, що європейські цінності тут не порожній звук; що найкращі готові і будуть за них боротися.

    Популістський режим в Україні стрімко підходить до стадії «кінчайте торгувати, бо решти нічим додати».

    Яким буде вихід з цієї стадії, і за яким сценарієм розвиватиметься пост-популістична Україна, ми всі дізнаємось уже протягом півроку.

    Але роботи вистачить усім – захистити, відродити і побудувати Європейську Україну. А потім розповідати про Україну популістичну онукам, студентам і представникам інших країн: про те, як країна збочила на криву стежку, але повернулася на магістраль.

    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія катастрофа вибори українці влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Куди котиться країна і чи дійсно все так погано?