Ніч на Майдані, яка змінила країну

Ми не хотіли до Росії, а хотіли до Європи. Жити вільно

10 років тому у ніч на 30 листопада «Беркут» та інші слуги режиму Януковича по звірячому розігнали, бʼючи і знущаючись, нечисленних протестувальників на Майдані. Здебільшого молодь.

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Через день на вулиці вийшли мільйони, а через три місяці Революція Гідності перемогла – попри жорсткість, кров, і навіть убивства, які чинила банда Януковича і їхні московські господарі.

Вистояти тоді допомогли і чесноти українського суспільства, і звички та традиції демократичного життя.

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Ми не хотіли до Росії, а хотіли до Європи. Жити вільно.

Це означає – самим робити вибір. Усвідомлено. Маючи змогу критично мислити, піддавати сумніву навʼязувані догми, вільно висувати і обговорювати думки.

Свобода слова виглядає однією з базових опор демократичних інститутів. Бо передбачені Конституцією права отримувати інформацію і висловлювати думку – речі, критично важливі для усвідомленого вибору.

Тому в демократичних суспільствах така увага до свободи слова. І тому, ідучи до Європи, реалізуючи плоди перемоги Революції Гідності, нам ще багато доведеться зробити для зміцнення свободи слова і повʼязаних із нею інститутів і можливостей.