Коли створили перший «літаючий мопед»

Дрони-камікадзе почали виготовляти ще у 1980-х роках

Хто б міг подумати, що перший «літаючий мопед» був створений взагалі у ФРН в 1980-х роках, але воно саме так

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бундесвер хотів отримати дрон-камікадзе, який би міг самостійно, в режимі «вистрілив – забув» виявляти та бити по засобам протиповітряної оборони країн «Варшавського договору», працюючи при цьому ще й в режимі «приманки» для засобів ППО противника.

Бажання західнонімецьких військових мати такий безпілотник уже на той момент загалом відповідало поточному технологічному рівню та наявній практиці використання БПЛА в повномасштабних бойових діях: США уже в 1970-х роках використовували дрони для спроб протидії в’єтнамським ЗРК, Ізраїль у 1982 році уже застосував БПЛА для розгрому сирійської ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але ідея зробити саме дрон-камікадзе замість протирадіолокаційної ракети була уже чимось новим.

А з точки зору нашої сучасності, вся сіль та об’ємність в цій історії починається з того, який же саме проект серед безлічі виграв цей конкурс бундесверу.

Переможцем став проект від німецької аерокосмічної компанії Dornier (збанкрутувала в 2002 році), під практичною і водночас мелодичною назвою DAR, або ж Die Antiradar Drohne.

За фрагментарними даними у відкритому доступі, безпілотник за проектом DAR мав стартову масу 110 кг, розмах крил – 2 метри, швидкість польоту – до 250 км/год максимум, задану тривалість польоту – до 3 годин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ідеологія проекту DAR передбачала можливість масового запуску таких безпілотників, під що мали виготовлялись пускові машини на 6 стартових комірок під БПЛА і транспортно-заряджальні машини (ТЗМ).

Крім впізнаваної аеродинамічної форми, західнонімецький Die Antiradar Drohne також оснащувався електронікою від Texas Instruments (котра дуже часто згадується тепер уже в контексті спорядження рашистських «Шахедів»).

Ставити на озброєння бундесверу DAR мали вже у 1990-х роках, але цього не відбулось, бо припинив існувати противник, проти якого створювалась така зброя.

А через ту ж фрагментарність даних подальша доля напрацювань і технологій по Die Antiradar Drohne якби губиться в тумані.

Втім, «колесо переродження» між західнонімецьким DAR та іранськими «Шахедами» однозначно простежити насправді складно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бо за великого бажання, «реінкарнацію» DAR можна побачити і в ізраїльському дроні-камікадзе IAI Harop.

І навіть – у тайванському дроні-камікадзе Chien Hsiang та китайському безпілотнику-мішені TD2000 High-Speed Target Drone.