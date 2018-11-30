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    Думки вголос

    Томос для України: зараз відповідальна місія - на українських архієреях

    • Ростислав Павленко

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    • Розсилка
    Томос для України: зараз відповідальна місія - на українських архієреях

    Найближчі кроки, яких чекаємо - це оголошення дати Собору і початок роботи з його підготовки

    Всiх ще раз вітаю!

    Небачений за динамікою процес побудови незалежної (Автокефальної) Української православної церкви, запущений у практичну площину після зустрічі президента Порошенка із Вселенським патріархом Варфоломієм 9 квітня цього року, впритул наблизився до успішного завершення.

    В коммюніке Вселенської патріархії воєдино зведено кілька результатів, тож варто ще раз розставити ухвалене по місцях.

    1. На синоді схвалено текст Томоса - бо він є основою для інших рішень. 
    Уже не треба наступних синодів чи окремих рішень.

    Томос буде вручено предстоятелю. Але лише після того цей документ стане публічним: як сказав в одному з численних сьогоднішніх інтерв‘ю, це документ, який один раз надається одній людині. А після цього - вже дуже скоро - ми його побачимо.

    2. На основі тексту Томоса підготовлено пропозиції до Статуту нової Церкви - бо Томос має бути частиною Статуту (саме ним констатується незалежність Церкви), і власне на це спрямовані пропозиції. 

    Вони будуть розглянуті українськими архієреями щодо включення як складової до Статуту, який буде ухвалений на Соборі.

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    Відтак, з ними розбиратися архієреям при підготовці до Собору.

    3. Собор збереться у грудні. За кілька днів Вселенський патріарх Варфоломій назве дату (в грудні цього року), на яку буде призначено Собор. Архієреї з КП, УАПЦ і бажаючі з МП зберуться, затвердять Статут, оберуть предстоятеля. Він невідкладно поїде до Фанару, співслужитиме з Вселенським патріархом і отримає Томос.

    Тож, грудень буде дуже насичений церковними подіями. Як відзначив сьогодні наш президент, держава свою роль в цілому виконала.

    Зараз відповідальна місія - на українських архієреях.

    А найближчі кроки, яких чекаємо - це оголошення дати Собору і початок роботи з його підготовки

    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    УПЦ КП релігія Вселенський патріарх Варфоломій томос автокефалія УАПЦ
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