Томос для України: зараз відповідальна місія - на українських архієреях

Найближчі кроки, яких чекаємо - це оголошення дати Собору і початок роботи з його підготовки

Всiх ще раз вітаю!

Небачений за динамікою процес побудови незалежної (Автокефальної) Української православної церкви, запущений у практичну площину після зустрічі президента Порошенка із Вселенським патріархом Варфоломієм 9 квітня цього року, впритул наблизився до успішного завершення.

В коммюніке Вселенської патріархії воєдино зведено кілька результатів, тож варто ще раз розставити ухвалене по місцях.

1. На синоді схвалено текст Томоса - бо він є основою для інших рішень.

Уже не треба наступних синодів чи окремих рішень.

Томос буде вручено предстоятелю. Але лише після того цей документ стане публічним: як сказав в одному з численних сьогоднішніх інтерв‘ю, це документ, який один раз надається одній людині. А після цього - вже дуже скоро - ми його побачимо.

2. На основі тексту Томоса підготовлено пропозиції до Статуту нової Церкви - бо Томос має бути частиною Статуту (саме ним констатується незалежність Церкви), і власне на це спрямовані пропозиції.

Вони будуть розглянуті українськими архієреями щодо включення як складової до Статуту, який буде ухвалений на Соборі.

Відтак, з ними розбиратися архієреям при підготовці до Собору.

3. Собор збереться у грудні. За кілька днів Вселенський патріарх Варфоломій назве дату (в грудні цього року), на яку буде призначено Собор. Архієреї з КП, УАПЦ і бажаючі з МП зберуться, затвердять Статут, оберуть предстоятеля. Він невідкладно поїде до Фанару, співслужитиме з Вселенським патріархом і отримає Томос.

Тож, грудень буде дуже насичений церковними подіями. Як відзначив сьогодні наш президент, держава свою роль в цілому виконала.

Зараз відповідальна місія - на українських архієреях.

А найближчі кроки, яких чекаємо - це оголошення дати Собору і початок роботи з його підготовки