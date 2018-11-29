Рішення щодо Томосу: в Київському патріархаті розповіли, що буде далі



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В Київському патріархаті наразі очікують на детальну інформацію від Константинополя щодо рішень, ухвалених на синоді

У Київському патріархаті повідомили, що з огляду на ухваленні сьогодні рішення синоду Вселенського патріархату в грудні буде визначено дату скликання Об‘єднавчого собору.

Про це повідомляє голова Інформаційного управління Київської патріархії Євстратій Зоря у соціальній мережі Facebook.

Також в Київському патріархаті зазначили, що наразі очікують на детальну інформацію від Константинополя щодо рішень, ухвалених на синоді.

В УПЦ КП висловили сподівання, що Об'єднавчий собор відбудеться й на ньому оберуть предстоятеля церкви, який отримає томос про автокефалію.

«У Київському Патріархаті, відповідно до раніше досягнутих домовленостей, очікують на офіційне отримання детальної інформації про прийняті синодальні рішення, в тому числі щодо підготовленого Статуту Церкви. Київський Патріархат висловлює сподівання, що спільними зусиллями всіх залучених до процесу сторін невдовзі буде успішно завершено підготовчу роботу, Собор збереться і ухвалить необхідні рішення щодо об’єднання, обрання Предстоятеля Церкви та затвердження Статуту», - йдеться у повідомленні.

«Після чого, відповідно до раніше оголошених Вселенським Патріархатом рішень, Томос про автокефалію буде вручений Предстоятелю Церкви», наголосив секретар Священного Синоду УПЦ КП.

Як відомо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.