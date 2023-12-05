У різні часи волонтери рятують свої країни

Хочеться побажати, аби волонтерська підтримка швидше ставала бонусом, а не задачею виживання

Розказують, як під час Пунічних війн між Римом і Карфагеном останній знищив римський флот – бо римляни тоді не були морською державою. Однак замість перемоги Карфаген зіштовхнувся… з ще одним флотом. І програв.

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Той другий флот був збудований на кошти римлян. Волонтери тоді врятували Республіку.

Дуже подібно волонтери рятували і рятують Україну, допомагаючи там, де держава не справлялася чи не справляється.

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На спільній справі тримається наша стійкість

У Міжнародний день волонтера бажаю кожному і кожній на цій шляхетній дорозі, щоб держава швидше підхоплювала забезпечення, і волонтерська підтримка швидше ставала бонусом, а не задачею виживання.

Неможливого не буває!