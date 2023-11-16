Залужний розповів, які снаряди потребує Україна для успішного наступу

Залужний розповів Бочкалі, чому Україна потребує більше саме осколково-фугасних артилерійських снарядів

«Чим більше снарядів – тим більше збережених життів»

Військовий кореспондент, волонтер та координатор ВГО «Стоп корупції» Роман Бочкала обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним постачання зброї та потребу у дефіцитних артилерійських пострілах. Йдеться про 122-мм осколково-фугасні артилерійські снаряди – Залужний розповів, чому Україна потребує їх якомога більше.

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«Трохи військової математики. Чим більше снарядів – тим більше збережених життів. Безжально працююча закономірність. Чим менше снарядів – тим більші втрати. Взаємозалежність – залізна», – написав Бочкала.

Він додав, що головнокомандувач ЗСУ повідомив про велику кількість самохідних артустановок 2С1 та гаубиць Д30. «Радянський спадок, який маємо використовувати», – відгукнувся про них Бочкала.

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Волонтер підкреслив, що вірить у перемогу, але не вірить, що перемога можлива без достатньої кількості боєкомплекту, а також додав, що світ повинен це розуміти.

Варто зазначити, що, за повідомленням «Української бронетехніки», остання публічна поставка 122-мм снарядів відбулася 22 вересня.

«22 вересня тисячі нових дефіцитних 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом було доставлено Силам оборони», – йдеться у повідомленні.

Ці боєприпаси вкрай необхідні для підтримки наступальних операцій ЗСУ та звільнення тимчасово окупованих територій. Варто додати, що 122-мм постріл призначений для ураження живої сили противника на відкритій місцевості або в укриттях польового типу, знищення і придушення дзотів та інших споруд польового типу, боротьби з артилерією і знищення броньованої техніки, проробляння проходів у мінних полях і дротових загородженнях.

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Нагадаємо, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.