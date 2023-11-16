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Залужний розповів, які снаряди потребує Україна для успішного наступу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Залужний розповів, які снаряди потребує Україна для успішного наступу
Залужний розповів Бочкалі, чому Україна потребує більше саме осколково-фугасних артилерійських снарядів
фото: Роман Бочкала/Facebook

«Чим більше снарядів – тим більше збережених життів»

Військовий кореспондент, волонтер та координатор ВГО «Стоп корупції» Роман Бочкала обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним постачання зброї та потребу у дефіцитних артилерійських пострілах. Йдеться про 122-мм осколково-фугасні артилерійські снаряди – Залужний розповів, чому Україна потребує їх якомога більше.

«Трохи військової математики. Чим більше снарядів – тим більше збережених життів. Безжально працююча закономірність. Чим менше снарядів – тим більші втрати. Взаємозалежність – залізна», – написав Бочкала.

Він додав, що головнокомандувач ЗСУ повідомив про велику кількість самохідних артустановок 2С1 та гаубиць Д30. «Радянський спадок, який маємо використовувати», – відгукнувся про них Бочкала.

Волонтер підкреслив, що вірить у перемогу, але не вірить, що перемога можлива без достатньої кількості боєкомплекту, а також додав, що світ повинен це розуміти.

Залужний розповів, які снаряди потребує Україна для успішного наступу фото 1

Варто зазначити, що, за повідомленням «Української бронетехніки», остання публічна поставка 122-мм снарядів відбулася 22 вересня.

«22 вересня тисячі нових дефіцитних 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом було доставлено Силам оборони», – йдеться у повідомленні.

Залужний розповів, які снаряди потребує Україна для успішного наступу фото 2

Ці боєприпаси вкрай необхідні для підтримки наступальних операцій ЗСУ та звільнення тимчасово окупованих територій. Варто додати, що 122-мм постріл призначений для ураження живої сили противника на відкритій місцевості або в укриттях польового типу, знищення і придушення дзотів та інших споруд польового типу, боротьби з артилерією і знищення броньованої техніки, проробляння проходів у мінних полях і дротових загородженнях.

Нагадаємо, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: війна Валерій Залужний боєприпаси Україна волонтер

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