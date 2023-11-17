Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України

День студента. Чому саме сьогодні, а не на «день Тетяни»

glavcom.ua
17-го листопада 1989-го року студенти вийшли на парад на вшанування пам'яті жертв нацистської окупації 1939 року
фото з відкритих джерел

У цей день 1939 року були страчені нацистами студенти, які перед тим протестували проти окупації зрадженої і поділеної Чехословаччини

Сьогодні – Міжнародний день студентів.

На перший погляд, від цієї фрази віє «совком». У радянських «святках» справді чи не кожений день був присвячений якомусь фарабундо марті.

Але не цього разу.

У цей день 1939 року були страчені нацистами студенти, які перед тим протестували проти окупації зрадженої і поділеної Чехословаччини.

А 1989 року, коли у комуністичній ЧССР було жорстоко розігнано студентську демонстрацію, розпочалась Оксамитова революція. Та сама, яка запустила маховик руйнації радянського табору і радянської імперії.

Це – дуже близькі Україні сенси і образи. Вже 21 листопада відзначатимемо День Свободи і Гідності – річниці двох наших Майданів. І там теж студенти були рушійною силою.

Тому не «Татьянін дєнь», в який студент Києво-Могилянки Ломоносов долучив московитів до університетської освіти – а саме 17 листопада є Днем студента.

Тож vivat, studiosi!

Ви у нас найкращі.

Працюймо для Перемоги!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: студенти історія СРСР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Революція Гідності розпочалась на Михайла, і вчорашнє рішення щодо наближення до Європи теж припало на Михайла
Шлях до Європи. 10 років тому ми зробили вибір
9 листопада, 13:36
Історія була обов’язковим предметом у 2022 році, а у 2023-му її зробили предметом на вибір
Верховна Рада повернула історію України до обов'язкових предметів мультитесту
8 листопада, 17:26
Йосип Сталін, очільник СРСР і головний ідейний організатор масових репресій і вбивств, зокрема і серед духовенства
Сталін та російська церква. Історія, яку потрібно знати
8 листопада, 16:21
Бурятами керує бажання заробити, упевнений політик
Політик пояснив, чому буряти йдуть воювати проти України
4 листопада, 19:19
Жертвами масового розстрілу стало 1111 в'язнів так званого «першого соловецького етапу»
Сандармох – один із найбільших злочинів проти українців
4 листопада, 12:01
На фото примірник першого віденського видання кулішевої Біблії, 1903 року який належав протоієрею Федору Вітвіцькому
120 років тому вийшов у світ перший повний переклад Біблії українською мовою!
31 жовтня, 11:46
Білий дім зробив заяву стосовно наземної операції Ізраїлю проти ХАМАСу
Білий дім зробив заяву стосовно наземної операції Ізраїлю проти ХАМАСу
23 жовтня, 23:40
Орбан заявив, що Євросоюз використовує проти Угорщини методи, які нагадують часи радянської окупації
Орбан порівняв політику ЄС щодо Угорщини з радянською окупацією
23 жовтня, 22:18
Один із хлопчиків, які повернулися, опинився у Брянській області Росії в дитячому будинку. Його розшукала бабуся
Україна повернула додому чотирьох украдених Росією дітей
21 жовтня, 15:36

Ростислав Павленко

День студента. Чому саме сьогодні, а не на «день Тетяни»
День студента. Чому саме сьогодні, а не на «день Тетяни»
Переговори Сі та Байдена. У нас є шанс на перелаштування?
Переговори Сі та Байдена. У нас є шанс на перелаштування?
Критична точка війни
Критична точка війни
Сутичка цивілізацій. По один бік – демократії, по інший – деспотії
Сутичка цивілізацій. По один бік – демократії, по інший – деспотії
Успіх санкцій, або Чим воюють росіяни
Успіх санкцій, або Чим воюють росіяни
Україна увійшла в зону дуже серйозної турбулентності
Україна увійшла в зону дуже серйозної турбулентності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
28K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
14K
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4374
Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото
1926
На Волині випав перший сніг (фото, відео)
1885
Битва за трасу Київ-Ірпінь. Хто хоче захопити стратегічну магістраль?

Новини

Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Сьогодні, 11:12
Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Сьогодні, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту