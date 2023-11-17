День студента. Чому саме сьогодні, а не на «день Тетяни»

17-го листопада 1989-го року студенти вийшли на парад на вшанування пам'яті жертв нацистської окупації 1939 року

У цей день 1939 року були страчені нацистами студенти, які перед тим протестували проти окупації зрадженої і поділеної Чехословаччини

Сьогодні – Міжнародний день студентів.

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На перший погляд, від цієї фрази віє «совком». У радянських «святках» справді чи не кожений день був присвячений якомусь фарабундо марті.

Але не цього разу.

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У цей день 1939 року були страчені нацистами студенти, які перед тим протестували проти окупації зрадженої і поділеної Чехословаччини.

А 1989 року, коли у комуністичній ЧССР було жорстоко розігнано студентську демонстрацію, розпочалась Оксамитова революція. Та сама, яка запустила маховик руйнації радянського табору і радянської імперії.

Це – дуже близькі Україні сенси і образи. Вже 21 листопада відзначатимемо День Свободи і Гідності – річниці двох наших Майданів. І там теж студенти були рушійною силою.

Тому не «Татьянін дєнь», в який студент Києво-Могилянки Ломоносов долучив московитів до університетської освіти – а саме 17 листопада є Днем студента.

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