В очікуванні Томосу: терпіння - складна чеснота

Ростислав Павленко Директор Національного інституту стратегічних досліджень

Ростислав Павленко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наш текст про Томос теж буде вже зовсім скоро

Терпіння - складна чеснота. Чекати - серйозне випробування.

Щоб його спростити, нагадаємо собі кілька прикладів.

Останні за часом Томоси, що надавалися Православним Церквам, визнані всією повнотою Православної Церкви, і лягли в основу НЕЗАЛЕЖНОСТІ відповідних Церков, яку ніхто не ставить під сумнів.

Джерела у більшості випадків - навмисно ... .ru. Щоб теж не було спокуси ставити під сумнів.

Отже:

Православна Церква Румунії.

Автокефалію визнано (надано Томос) у 1885 році у статусі незалежної митрополії. Статус патріархії визнано у 1927 році:

https://drevo-info.ru/articles/15951.html

Православна Церква Польщі.

«Однокорінна» Церква з нашою, оскільки виводиться від Київської Митрополії, неканонічно приєднаної Православною Церквою Московії у 1686 році. І «однокорінний» з майбутнім нашим, Томос 1924 року:

https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B2-cyril-hovorun/

Православна Церква Албанії, Томос надано в 1937 році:

http://drevo-info.ru/articles/21706.html

Православна Церква Чеських Земель і Словаччини

крайній (за часом) поки що випадок, у якому марно шукають ознак «залежності від Вселенського Патріархату». Такі «ознаки», як і нечисленість прихожан Церкви, не заважають їй поводитись цілком самостійно. Іноді, на жаль, не на користь нашій справі.

Томос 1998 року:

https://illyabey.livejournal.com/65277.html

Тексти, як бачимо, доволі стандартні.

Кожен знаменує постання НЕЗАЛЕЖНОЇ Церкви.

Наш теж буде на це схожий.

Зовсім скоро.

Джерело: блог Ростислава Павленка

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