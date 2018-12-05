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    Думки вголос

    В очікуванні Томосу: терпіння - складна чеснота

    • Ростислав Павленко

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    • Розсилка
    В очікуванні Томосу: терпіння - складна чеснота

    Наш текст про Томос теж буде вже зовсім скоро

    Терпіння - складна чеснота. Чекати - серйозне випробування.

    Щоб його спростити, нагадаємо собі кілька прикладів.

    Останні за часом Томоси, що надавалися Православним Церквам, визнані всією повнотою Православної Церкви, і лягли в основу НЕЗАЛЕЖНОСТІ відповідних Церков, яку ніхто не ставить під сумнів.

    Джерела у більшості випадків - навмисно ... .ru. Щоб теж не було спокуси ставити під сумнів.

    Отже:

    Православна Церква Румунії.

    Автокефалію визнано (надано Томос) у 1885 році у статусі незалежної митрополії. Статус патріархії визнано у 1927 році:
    https://drevo-info.ru/articles/15951.html

    Православна Церква Польщі.

    «Однокорінна» Церква з нашою, оскільки виводиться від Київської Митрополії, неканонічно приєднаної Православною Церквою Московії у 1686 році. І «однокорінний» з майбутнім нашим, Томос 1924 року:
    https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B2-cyril-hovorun/

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    Православна Церква Албанії, Томос надано в 1937 році:

    http://drevo-info.ru/articles/21706.html

    Православна Церква Чеських Земель і Словаччини

    крайній (за часом) поки що випадок, у якому марно шукають ознак «залежності від Вселенського Патріархату». Такі «ознаки», як і нечисленість прихожан Церкви, не заважають їй поводитись цілком самостійно. Іноді, на жаль, не на користь нашій справі.

    Томос 1998 року:
    https://illyabey.livejournal.com/65277.html

    Тексти, як бачимо, доволі стандартні.
    Кожен знаменує постання НЕЗАЛЕЖНОЇ Церкви.
    Наш теж буде на це схожий. 
    Зовсім скоро.

    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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