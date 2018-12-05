В очікуванні Томосу: терпіння - складна чеснота
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Розсилка
Наш текст про Томос теж буде вже зовсім скоро
Терпіння - складна чеснота. Чекати - серйозне випробування.
Щоб його спростити, нагадаємо собі кілька прикладів.
Останні за часом Томоси, що надавалися Православним Церквам, визнані всією повнотою Православної Церкви, і лягли в основу НЕЗАЛЕЖНОСТІ відповідних Церков, яку ніхто не ставить під сумнів.
Джерела у більшості випадків - навмисно ... .ru. Щоб теж не було спокуси ставити під сумнів.
Отже:
Православна Церква Румунії.
Автокефалію визнано (надано Томос) у 1885 році у статусі незалежної митрополії. Статус патріархії визнано у 1927 році:
https://drevo-info.ru/articles/15951.html
Православна Церква Польщі.
«Однокорінна» Церква з нашою, оскільки виводиться від Київської Митрополії, неканонічно приєднаної Православною Церквою Московії у 1686 році. І «однокорінний» з майбутнім нашим, Томос 1924 року:
https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B2-cyril-hovorun/
Православна Церква Албанії, Томос надано в 1937 році:
http://drevo-info.ru/articles/21706.html
Православна Церква Чеських Земель і Словаччини
крайній (за часом) поки що випадок, у якому марно шукають ознак «залежності від Вселенського Патріархату». Такі «ознаки», як і нечисленість прихожан Церкви, не заважають їй поводитись цілком самостійно. Іноді, на жаль, не на користь нашій справі.
Томос 1998 року:
https://illyabey.livejournal.com/65277.html
Тексти, як бачимо, доволі стандартні.
Кожен знаменує постання НЕЗАЛЕЖНОЇ Церкви.
Наш теж буде на це схожий.
Зовсім скоро.
Джерело: блог Ростислава Павленка