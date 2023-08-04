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Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій
фото ілюстративне

Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання

Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 44 оборонців. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

У Мінреінтеграції додали, що тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.

Теги: війна ЗСУ військові

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