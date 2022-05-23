З вами весь Кавказ: вдова Джохара Дудуаєва звернулася до українців

Джохар сказав, коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне

Україна, яка підтримується всім світом, приречена на перемогу у війні проти країни-агресора Росії. На те, що збудеться пророцтво президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва, чекає весь Кавказ.

Про це дружина убитого росіянами чеченського президента Алла Дудаєва сказала у своєму відеозверненні.

«Ми сумуємо разом з вами, коли ви ховаєте загиблих воїнів на українсько-російській війні. Війні, яка триває вже два з половиною місяці, і якій ви мужньо чините опір, бо весь український народ об'єднався разом із президентом Володимиром Зеленським і протистоїть російським танкам і величезній імперії...

Джохар сказав, коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне. І ми всі чекаємо на цей момент і сподіваємося. Ми віримо в те, що народ України переможе. Тому що весь світ вам допомагає, захоплюється мужністю президента Зеленського та мужністю українського народу, який витримав найважчий перший удар і зараз б'є російську імперію по всіх напрямках.

Ми бачили любов народу в українських вишиванках і в усьому, що було розлито навколо, і ця любов вас рятує. Вона врятує і наш світ, тому що у нас спільний ворог. Україна просто приречена на перемогу, і ми цього чекаємо з нетерпінням. Я вам посилаю любов, ми молимося за вас. З вами разом воюють грузинський народ, чеченці. Весь Кавказ переживає і сподівається», – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці.

Також росіяни знищили заклад культури на Донеччині – музичну школу у Святогірську. Вона потрапила під обстріл 21 травня вдосвіта і зруйнована вщент.

За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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