Головна Думки вголос Павло Казарін
search button user button menu button
Павло Казарін Журналіст, публіцист, філолог-літературознавець

Єдині, хто реально впливає на майбутнє України

glavcom.ua
Останні півтора року єдиний політик у нас у країні – це Збройні сили України. Єдиний простір політики – це війна
фото: ЗСУ

Ми сьогодні стоїмо на роздоріжжі. Якщо переможемо – нас чекає момент національного тріумфу

Ми часто кажемо, що війна нас змінює. Але значно сильніше нас змінить її закінчення

У нас постійно виникає спокуса будувати прогнози. Ми гадаємо про перші післявоєнні вибори. Сперечаємося щодо нових прізвищ в українській політиці. Пащекуємо про розвилки повоєнного часу. Але все це позбавлено будь-якого сенсу.

І річ не в тім, що Україні загрожує втрата державності або повернення в колоніальний статус. Ці сценарії, ймовірно, вже в минулому. Але від результату війни залежить порядок денний, яким наша країна житиме в майбутньому. Її фінал визначить долю людей і міст, які з війною ніколи не стикалися.

Ми сьогодні стоїмо на роздоріжжі. Якщо переможемо – нас чекає момент національного тріумфу. Набуття внутрішньої суб'єктності. Відчуття солідарності з усіма країнами, що допомагали Україні досягати успіху на полі бою.

Україна стане країною, яка довела собі й світові неефективність диктатур і перевагу демократій. Стане вітриною досягнень західної цивілізації. Наочним підтвердженням того, що права та свободи мають прямий стосунок до здатності перемагати на полі бою.

Ми будемо головною історією успіху на континенті. Доказом того, що правила 19‑го століття не працюють у 21‑му. Наш цивілізаційний маятник нарешті замре – і європейське майбутнє України більше не ставитиметься під сумнів. Кінець історії в окремо взятій країні.

Все буде інакше, якщо ми програємо.

Програш України означатиме, що ринкові диктатури ефективніші за ринкові демократії. Що права людини та змінюваність влади не впливають на обороноздатність. Що той трек, який Захід пропонує іншим країнам як маршрутний лист, зовсім не обов’язково веде до успіху.

Для нашого майбутнього це має першочергове значення. У разі перемоги ми будемо ще однією країною західного світу. Відчуватимемо себе в Європі рівними та вдома. Реформи стануть безальтернативними, адже їхні прихильники зможуть кивати на приклад тих країн, допомога яких наблизила наш тріумф.

У разі поразки все буде інакше. Нас можуть навіть покликати до Євросоюзу. Можуть допомогти відбудувати зруйноване. Можуть влити інвестиції та забезпечити економічне зростання. Але травма національного приниження від цього нікуди не подінеться.

Це означає, що Європа ризикує виявити на своїх кордонах країну, що їй не довіряє. Країну, в якій антиросійські настрої римуються з антизахідними. Країну, яка зневіриться в ідеалах – і проповідуватиме дипломатичний цинізм.

Ми будемо дуже схожі на сучасну Туреччину та Угорщину. Почнемо розмірковувати про винятковість свого національного шляху. Говоритимемо про суверенне право йти особливим маршрутом. Євроінтеграція стане лайкою, адже означатиме вбудовування в той самий світ, який нас зрадив і не допоміг здобути перемогу.

Наші нові популісти будуть антизахідними. Почнуть продавати виборцю ресентимент і почуття образи. Те й інше – сильні ментальні наркотики, що дають змогу носію з висоти п'єдесталу звинувачувати інших у власних бідах. Рано чи пізно у нас з’явиться свій Дональд Трамп.

Внутрішній порядок денний роздробиться на табори «ми маємо» і «нам винні». Перші говоритимуть про необхідність змінюватися й еволюціонувати. Про роботу над помилками та проблему невивчених уроків. Другі торочитимуть про байдужість Заходу й банкрутство західних цінностей. Про українську роль у порятунку континенту та подальшу зраду з боку врятованого. Причому таких, імовірно, буде відчутно більше.

Особливість ситуації ще й у тому, що перемога й поразка в цьому випадку – не константи, а змінні. Наприклад, навесні 2022‑го Україна була готова вважати перемогою вихід на кордони 23 лютого. А сьогодні символом перемоги служить лише вихід на кордони 2014 року. Той результат на полі бою, який ми вважатимемо перемогою, і той, що будемо розцінювати як поразку, залежатиме від рівня суспільних очікувань.

Та одностайність, яку ми бачимо в соцопитуваннях, безумовно, є фактором нашої сили. Вона спростовує надії Москви на внутрішньоукраїнський розбрат і розкол, дарує згуртованість, синергію та солідарність. Але варто врахувати: якщо підсумки війни не відповідатимуть очікуванням, ця одностайність може обернутися розчаруванням і фрустрацією.

І саме тому всі наші спроби будувати прогнози не мають жодного сенсу. Ми й гадки не маємо, хто переможе на перших післявоєнних виборах. Не знаємо, які назви матимуть нові партії та які гасла ми побачимо на їхніх прапорах. Навіть не здогадуємося, які прізвища будуть у бюлетенях і які обіцянки матимуть попит.

Усе тому, що останні півтора року єдиний політик у нас у країні – це Збройні сили України. Єдиний простір політики – це війна.

Майбутнє буде таким, яким вони його зроблять.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори інвестиції війна Україна євроінтеграція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Німеччині чоловік скинув з мосту дитину з України
У Німеччині чоловік скинув з мосту дитину з України
1 вересня, 20:52
Український надводний дрон-камікадзе Magura V5
У складі ВМС України з’явилась бригада морських дронів
26 серпня, 12:22
Прикриваючись веденням страхового бізнесу, посадовець ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств
Змовився з РФ, щоб залишити столицю без тепла: затримано жителя Київщини
24 серпня, 15:53
Американське посольство закликало громадян США не подорожувати до Білорусі
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі
21 серпня, 20:16
Росіяни почали застосовувати «Шахеди» власного виробництва – розвідка
Росіяни почали застосовувати «Шахеди» власного виробництва – розвідка
16 серпня, 16:02
На територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі, багато руйнувань (фото)
14 серпня, 09:22
«Навіть партнери Росії починають дистанціюватись від неї»
Мирні переговори у Саудівської Аравії. Підсумки
8 серпня, 07:37
У Німеччині провели соціологічне опитування щодо війни в Україні
Яким буде фінал війни в Україні? Відповідь німців шокувала соціологів
8 серпня, 07:08
На догоспітальному етапі кров першої групи з негативним резус-фактором можна буде вливати будь-кому без додаткових досліджень
Яку кров бойові медики зможуть вливати пораненим – роз'яснення МОЗ
7 серпня, 15:30

Павло Казарін

Єдині, хто реально впливає на майбутнє України
Єдині, хто реально впливає на майбутнє України
Скандал в Міноборони. А чи була корупція?
Скандал в Міноборони. А чи була корупція?
Яке майбутнє чекає на Україну?
Яке майбутнє чекає на Україну?
Чи готовий Кремль воювати з НАТО?
Чи готовий Кремль воювати з НАТО?
Війна помилки не прощає і в борг не дає
Війна помилки не прощає і в борг не дає
Питання, яке сильно бісить військових
Питання, яке сильно бісить військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
24K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
18K
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
11K
Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
9066
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
7975
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту