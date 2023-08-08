Яким буде фінал війни в Україні? Відповідь німців шокувала соціологів

Майже половина мешканців Німеччини вважають, що у війні не переможе ні Україна, ні Росія

Дедалі більше німців вірять у перемогу ЗСУ. Таку тенденцію підтвердило останнє опитування громадської думки, пише видання Bild із посиланням на дані опитування Insa.

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Згідно з результатами опитування інституту соціальних досліджень INSA, проведеного спеціально для Bild, 26% опитаних вважають, що Україна зможе перемогти Росію у цій війні. Частка таких відповідей зросла на 6 відсоткових пунктів, порівняно з лютим 2023 року. У перемогу Росії вірить кожен сьомий німець (14%).

Але здивування соціологів викликав інший промовистий факт. Проте більша частина німців (48%) вважає, що жодна із сторін не переможе у війні, а 12% утрималися від відповіді.

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Також 44% респондентів вірять у дипломатичне вирішення конфлікту, 42% опитаних вважають, що дипломатичним шляхом вийти з цієї війни неможливо, 15% не побажали відповідати.

Нагадаємо, Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в черговий раз висловився проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Про це німецький міністр заявив під час відвідування бригади гірських військ у Баварії, повідомляє Tagesschau.

Посадовець послався на «особливу дальність» ракет Taurus, а також згадав, що США не передають Україні далекобійні ракети.

Пісторіус зазначив, що Німеччина є «лідером» у передачі Україні засобі протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.

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До слова, російський диктатор Володимир Путін має значні резерви з точки зору кількості солдатів. Враховуючи останні укази про мобілізацію та підвищення призовного віку в Росії, Кремль зможе вести загарбницьку війну ще 2-3 роки. Про це повідомляє видання Bild, з посиланням на неназвані джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що для того, щоб компенсувати великі втрати російської армії в Україні, Путін вже видав указ про часткову мобілізацію восени у кількості 300 000 резервістів.