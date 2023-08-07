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Яку кров бойові медики зможуть вливати пораненим – роз'яснення МОЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Яку кров бойові медики зможуть вливати пораненим – роз'яснення МОЗ
На догоспітальному етапі кров першої групи з негативним резус-фактором можна буде вливати будь-кому без додаткових досліджень
фото з відкритих джерел

Командування медичних сил, Міноборони та МОЗ знайшли компроміс у питанні дозволу бойовим медикам переливати кров

Бойові медики отримають можливість під час транспортування пораненого з поля бою переливати йому кров першої групи з негативним резус-фактором. На догоспітальному етапі таку кров можна вливати будь-кому без додаткових досліджень. Про це повідомив директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка в ефірі телемарафону 7 серпня.

«Йдеться про використання першої групи крові, резус негативний, з поля бою до стабілізаційного пункту або до госпіталю», – сказав Стрілка.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Командування медичних сил, Міноборони та МОЗ знайшли компроміс у питанні дозволу бойовим медикам переливати кров. Однак на умовах проходження ними спеціальної підготовки.

Також Василь Стрілка наголосив на потребі у крові всіх груп для поранених.

«Потреби завжди є, але після повномасштабного вторгнення потреба різко зросла. Якщо ви ще не стали донором, станьте, будь ласка. Ваша кров може воювати і врятує комусь життя. Незалежно від того, де ви зараз живете, буквально за кілька днів після донації ваша кров буде транспортована на передову і рятуватиме наших захисників», – сказав директор департаменту.

Нагадаємо, весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

До слова, з полону повернули ще 22 українських воїнів Збройних сил, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Теги: війна медик кров

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