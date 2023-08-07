Яку кров бойові медики зможуть вливати пораненим – роз'яснення МОЗ
Командування медичних сил, Міноборони та МОЗ знайшли компроміс у питанні дозволу бойовим медикам переливати кров
Бойові медики отримають можливість під час транспортування пораненого з поля бою переливати йому кров першої групи з негативним резус-фактором. На догоспітальному етапі таку кров можна вливати будь-кому без додаткових досліджень. Про це повідомив директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка в ефірі телемарафону 7 серпня.
«Йдеться про використання першої групи крові, резус негативний, з поля бою до стабілізаційного пункту або до госпіталю», – сказав Стрілка.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Командування медичних сил, Міноборони та МОЗ знайшли компроміс у питанні дозволу бойовим медикам переливати кров. Однак на умовах проходження ними спеціальної підготовки.
Також Василь Стрілка наголосив на потребі у крові всіх груп для поранених.
«Потреби завжди є, але після повномасштабного вторгнення потреба різко зросла. Якщо ви ще не стали донором, станьте, будь ласка. Ваша кров може воювати і врятує комусь життя. Незалежно від того, де ви зараз живете, буквально за кілька днів після донації ваша кров буде транспортована на передову і рятуватиме наших захисників», – сказав директор департаменту.
Нагадаємо, весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.
До слова, з полону повернули ще 22 українських воїнів Збройних сил, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.
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