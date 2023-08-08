Мирні переговори у Саудівської Аравії. Підсумки

Переговори не просто продовжуються. Вони продовжуються без участі Росії

Головний підсумок – переговори продовжуються.

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Дуже важливо, що, судячи за повідомленнями західних ЗМІ, всі учасники переговорів визнають принцип територіальної цілісності України. Створені робочі групи відповідно конкретних пунктів Формули миру Президента Зеленського. А це означає, що українська позиція не просто береться до уваги, вона стає відправною точкою для формування узгодженої позиції для припинення війни і формування майбутньої архітектури глобальної безпеки.

Переговори не просто продовжуються. Вони продовжуються без участі Росії (що в Москві викликає явне роздратування). І вони продовжуються за участю Китаю, Індії, Південно-Африканскої Республіки (ПАР), Бразилії, тобто країн, які економічно і політично співпрацюють з Росією.

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Впливове видання The Guardian відзначає: «Китай підтримує подальші переговори щодо української формули миру. Неназване джерело ЄС заявило, що представник Китаю активно брав участь і позитивно відреагував на ідею третьої зустрічі в тому ж форматі. Зазначається, що участь Китаю є великим дипломатичним успіхом України, оскільки на попередній зустрічі представника Китаю в Копенгагені не було, хоча його запросили».

Головний контрапункт, який пояснює, чому навіть партнери Росії починають дистанціюватись від неї в переговорному процесі, це принципова розбіжність інтересів – Росія хоче затягувати війну проти України, а Китай та впливові країни глобального Півдня це не влаштовує. Вони хочуть миру, глобальної продовольчої безпеки і стабілізації світової торгівлі. І ми маємо цим скористатись.

28 червня я написав текст, в якому зазначив, що переговори, які були започатковані в Копенгагені, можуть стати перспективним переговорним форматом. Цей прогноз підтверджується. В чому перевага цього формату? Це майданчик для узгодження різноманітних мирних ініціатив. По-друге, це майданчик для активного мирного діалогу з країнами глобального Півдня, які мають значні стосунки з Росією. І його можна використовувати як для поступового тиску на Росію, так і для просування нашої позиції – формули миру Президента Зеленського.

Поки нема підстав розраховувати на швидкий результат, але ініціатива в цьому переговорному процесі на українському боці.