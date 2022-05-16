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    Події в Україні

    Миколаїв прокинувся від гучних вибухів

    Вибухи в Миколаєві пролунали на світанку - Миколаїв прокинувся від гучних вибухів
    Вибухи в Миколаєві пролунали на світанку
    фото ілюстраційне

    Окупанти вранці обстріляли Миколаїв

    Вранці 16 травня в Миколаєві чутно вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

    Він закликав мешканці Миколаєва залишатися в укриттях чи інших безпечних місцях.

    Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 5:19, відбій тривоги – о 5:45.

    Як повідомляє видання «Новости-N», у місті пролунали чотири гучних вибухи з невеликим проміжком. Після цього протягом майже хвилини було чутно часті, множинні вибухи, характерні для застосування касетних боєприпасів реактивних систем залпового вогню.

    Як повідомлялося, у Миколаївській області силами дорожників триває відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок дій російських окупантів. У регіони зводять тимчасові переправи та обʼїзди.

    А в самому Миколаєві відновлено водопостачання.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Миколаїв прокинувся від гучних вибухів