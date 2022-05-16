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    У Венеції активісти захопили палац путінського олігарха (фото)

    На фасаді будинку Міхельсона величезний антивоєнний банер - У Венеції активісти захопили палац путінського олігарха (фото)
    На фасаді будинку Міхельсона величезний антивоєнний банер
    фото: Катерина Марголіс/Facebook

    Леонід Міхельсон перебуває під персональними санкціями Великої Британії та Канади

    У Венеції активісти лівих сил захопили палац, яким зараз володіє російський мільярдер, голова правління газової компанії «Новатек» Леонід Міхельсон. Про це повідомила у Facebook російська художниця і письменниця Катерина Марголіс, яка живе в Європі.

    Організатори акції пішли на такий крок, оскільки Міхельсон, будучи в десятці найбагатших людей Росії, з квітня перебуває під персональними санкціями Великої Британії та Канади у зв'язку із війною Росії проти України. Проте в Італії його справи та майно досі були недоторканними.

    На будинку, що належить Міхельсону, в якому донедавна базувався його фонд сучасного мистецтва V-A-C і проходили виставки, кілька днів тому змінилася вивіска на нейтральну Palazzo delle Zattere.

    Активісти, які захопили 15 травня володіння путінського олігарха, кілька тижнів тому почали поширювати у Венеції листівки про його близькість до російського президента та претензії екологів до бізнесу «Новатека».

    А зараз на фасаді будинку Міхельсона величезний антивоєнний банер. «Тут і екологія, і світ, і експропріація, і проти Путіна, і на підтримку України, і проти НАТО, і імперій, і влади капіталу», – повідомила художниця.

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    У Венеції активісти захопили палац путінського олігарха (фото)
    У Венеції активісти захопили палац путінського олігарха (фото)
    фото: Катерина Марголіс/Facebook

    Як повідомлялося, іспанська влада виявила активи, в тому числі будинки, компанії і як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним в санкційний список ЄС. Отримана інформація передана підрозділу фінансової розвідки країни й Міністерству фінансів.

    Теги: росія окупанти війна олігархи Італія Україна окупація #stoprussia
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    У Венеції активісти захопили палац путінського олігарха (фото)