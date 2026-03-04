Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?

«Чинний Український правопис не зобов’язує обов’язково використовувати фемінітиви»

Держава визначилася: обов’язку утворення іменників жіночої статі нема.

«Главком» ще в 2019 році, коли було запроваджено новий правопис, і всі медичні працівниці миттєво перетворилися в чудернацьких «медикинь», схвалив внутрішнє правило: не робимо мову смішною – ніяких «послиць» і т.п. Використовуємо лише те, що природне і гармонійне.

Потім наш підхід повністю підтвердив професор Павло Гриценко, керівник Інституту української мови. Те ж саме повторила мовознавиця, професор Ірина Фаріон. «Чи буде у нас, перепрошую, членкиня-кореспондиня?!», – питала вона в інтерв'ю «Главкому». Фаріон взагалі була впевнена, що «включення фемінітивів – це зовнішня вказівка». Мовляв, грантові організації знайшли собі ще одне поле для боротьби і отримання фінансування.

І ось тепер нарешті вже Національна комісія зі стандартів державної мови роз’яснила: чинний Український правопис не зобов’язує обов’язково використовувати фемінітиви. Голова Комісії Юлія Чернобров зазначила, що документ не встановлює обов’язку утворення назв осіб жіночої статі. «Український правопис не вимагає обов’язкового утворення іменників на позначення осіб жіночої статі. Український правопис у частині 4 параграфа 32 тільки наводить перелік суфіксів, які можуть брати участь у творенні таких іменників», – сказала Чернобров. Вона наголосила, що невживання фемінітивів не є порушенням стандарту державної мови.

Знаю, що наша дорога мовознавиця Ольга Васильєва проти, але українська мова завжди й так була наповнена фемінітивами – гарними, не штучно створеними.