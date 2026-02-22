Гераскевич перетворився на справжню зірку в Україні

Владислав Гераскевич нагадав всьому світу про нашу війну і про несправедливість, яка панує у світовому спорті.

Скелетоніст, якого дискваліфікував МОК, перетворився на справжню зірку в Україні. Про нього написали всі світові ЗМІ. В Instagram кількість підписників спортсмена вже зросла в 10 разів. Російські ботоферми кинули всі свої сили на його паплюження.

П'ята колона в Україні також дружно відпрацювала по ньому. Зверніть увагу на свої бульбашки і помітите, хто «не стримався». Список моїх «любімок» теж завдяки Гераскевичу провів нову перекличку.

Наразі у Владислава надщільний графік. Та «Главком» зміг поспілкуватися: говорили про його моральний стан після стресової Олімпіади, плани на майбутнє і «грошовий дощ», який тепер не дає дихати різним шаріям...