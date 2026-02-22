Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скелетоніст Владислав Гераскевич
фото: Getty Images

Гераскевич перетворився на справжню зірку в Україні

Владислав Гераскевич нагадав всьому світу про нашу війну і про несправедливість, яка панує у світовому спорті.

Скелетоніст, якого дискваліфікував МОК, перетворився на справжню зірку в Україні. Про нього написали всі світові ЗМІ. В Instagram кількість підписників спортсмена вже зросла в 10 разів. Російські ботоферми кинули всі свої сили на його паплюження.

П'ята колона в Україні також дружно відпрацювала по ньому. Зверніть увагу на свої бульбашки і помітите, хто «не стримався». Список моїх «любімок» теж завдяки Гераскевичу провів нову перекличку.

Наразі у Владислава надщільний графік. Та «Главком» зміг поспілкуватися: говорили про його моральний стан після стресової Олімпіади, плани на майбутнє і «грошовий дощ», який тепер не дає дихати різним шаріям...

Детальніше читайте в інтерв’ю 👉«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Кірсті Ковентрі скандал МОК Владислав Гераскевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вся ця картинка відображення кінця цивілізації
Кінець цивілізації. Молитовний сніданок Трампа з присмаком Епштейна
6 лютого, 18:28
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
3 лютого, 08:48
Іспанські прокурори припинили попереднє розслідування щодо відомого 82-річного співака Хуліо Іглесіаса
Іспанія відмовилася розглядати справу щодо ймовірних сексуальних злочинів Хуліо Іглесіаса
24 сiчня, 05:29
Зірка Голлівуду зробив репост допису Владислава Гераскевича
Голлівудський актор Бен Стіллер висловив підтримку Владиславу Гераскевичу
13 лютого, 17:31
Сторона Владислава Гераскевича розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про його дискваліфікацію
Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію
13 лютого, 18:55
МОК відповів на запит «Главкома»
Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК
30 сiчня, 17:57
«Суспільне» не побачило порушень у діях Руслани
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
8 лютого, 14:04
Гераскевич: Сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань
Гераскевич запропонував МОК завершити скандал щодо «шолома пам’яті»: деталі
12 лютого, 09:12
Латиніна в Х зробила репост з іншого пропагандистського профіля
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
Вчора, 11:43

Микола Підвезяний

Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні
Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні
Тривожно. Мовчання Залужного закінчилося
Тривожно. Мовчання Залужного закінчилося
Хто такі Гераскевичі? Знайомтесь!
Хто такі Гераскевичі? Знайомтесь!
Епоха Поплавського: кінець чи антракт?
Епоха Поплавського: кінець чи антракт?
Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій
Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій
Люди вже не потрібні. Як ШІ захоплює український ринок праці
Люди вже не потрібні. Як ШІ захоплює український ринок праці

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua