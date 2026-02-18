Головна Думки вголос Микола Підвезяний
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Тривожно. Мовчання Залужного закінчилося


Посол України у Великій Британії Валерій Залужний
фото: Getty Images

Тепер всі чекають на коментар президента...

Інтерв’ю Валерія Залужного для Associated Press підкинуло дров в українське політичне багаття: колишній головнокомандувач говорить про зрив контрнаступу-2023 і відповідальність за нього політичного керівництва держави, про наїзди на головнокомандувача ЗСУ з боку спецслужб.

І одразу у всіх, з ким я сьогодні говорив, – питання: це вже кампанія чи ще просто інтерв’ю?

Бо коли людину давно записали в потенційні кандидати в президенти, будь-яка її фраза автоматично звучить як передвиборча. Навіть якщо ця людина просто мовчить, це вже щось означає)

Чи це фальстарт? Формально – так, адже вибори не оголошені. Політично – не факт. В українській традиції кампанія часто починається не з оголошення ЦВК, а з першого великого інтерв’ю.

Але є й інша версія: можливо, це не фальстарт, а навпаки – запізнілий старт. Оцінки звучать уже після того, як події стали історією, а суспільство давно шукає відповіді на інші питання...

Чому не було цих заяв три роки тому? Бо тоді Залужний був військовим і сам виконував накази. А тепер, коли він вже поза армією – став людиною з позицією. І ця позиція рано чи пізно б вирвалася у публічний простір.

Але є ще один нюанс: сьогодні Залужний також перебуває у вертикалі - як посол України у United Kingdom. А це означає, що будь-яка публічна заява автоматично сприймається не лише як особиста думка, а й як сигнал - навіть якщо ніхто офіційно не називає його таким. Скоро відставка?

Додаткового контексту додає й поточний момент: подібні заяви звучать на тлі переговорів довкола можливої мирної угоди із РФ. Через це частина аудиторії може сприймати їх як елемент непрямого тиску на  Зеленського. Чи є це реальним наміром - я не вірю, але сам контекст робить слова значно гучнішими.

Можливо, це й не старт кампанії, а просто точка, коли мовчання закінчується.

Головне, щоб дискусія про минуле не перетворилася на змагання «хто перший сказав».

Тепер всі чекають на коментар президента...

Він, до речі, не так давно зустрічався з Валерієм Залужним. Але на питання журналістів «про що говорили?», з посмішкою відповів: «не скажу»).

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори відставка посол Валерій Залужний

