Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Чи можна знімати стрес кокаїном? Що вирішили українські суди

Речові докази кримінальної справи

10 років резонансний кримінальний процес кочував інстанціями

На «Главкомі» вийшла заніматєльна замєтка про те, як пів кіла кокаїну за 10 років нудної і довгої справи у судах перетворилися на «лічені грами». Фігуранта врешті відпустили і всі конфісковані «золотобріліанти» віддали «в чесні руки» назад.

Ця справа справді симптоматична, тому їй варто приділити більше уваги.

У 2015-му на всю країну прогриміло повідомлення силовиків: у Запоріжжі затримано наркоторгівців, вилучено пів кілограма кокаїну... На фото білий порошок, пакетики, ваги, долари і навіть зброя… Все, як положено.

10 років резонансний кримінальний процес кочував інстанціями. Але ми про нього не забули.

І ось врешті цей «караван» дійшов до самого Верховного Суду України, і він освятив всі попередні рішення… За цей час обвинувачення тихо було перекваліфіковане фактично зі збуту великої партії на зберігання лічених грамів для… власного вживання.

І бог би з ним, з цим «вживанням», але прикол в тому, що це – типовий сюжет. Джерела «Главкома» в прокуратурі наполягають: в Україні сталося системне зміщення акцентів у справах про наркотики. Велика частина покарань за наркотики в Україні – саме за зберігання без мети збуту, а не за торгівлю чи організацію трафіку. Реальні масштаби вилученого «зменшуються» під час судових розглядів, а тяжкість покарання чудесним чином знижується.

Простими словами: маленький пакетик – гарантований вирок, велика партія – гарантована заруба у суді. І в підсумку легкий вирок… «за стрес».

Чому так?

Бо коли вилучають «пів кіла» – це автоматично тяжка стаття, великі строки, резонанс, але й впливові фігуранти з кінцями в різних високих кабінетах. Захист заходить серйозний, адвокати дорогі, експертизи перевіряють по кілька разів. Будь-яка процесуальна (реальна чи навмисна) помилка –  і вся конструкція сиплеться. Натомість у справах про кілька грамів усе набагато простіше. Людина часто з пакетиком, але без ресурсів, без захисту, без медійної підтримки. Справи йдуть швидко, без складних експертиз, без багаторічних процесів. І вироки – реальні і дуже суворі.

Це результат того, як процесуальні  п̷р̷о̷й̷о̷б̷и̷~ недоліки, «усушка і утруска» доказів і не завжди досконала база обвинувачення можуть перевернути справу з ніг на голову. Тут також питання координації між слідством і прокуратурою: чи зібрані матеріали достатньо переконливі для суду? Якщо так, то чому такі справи масово «усихають» по дорозі до вироку?

Пікантна деталь у нашій історії – мотив))

«Зняття стресу» стало елементом захисту. Фігурант переконав поважні суди, що йому на добу через стрес треба до 2 грамів кокаїну, хоча гугл впевнено каже, що смертельна доза це вже 1,2 грама)

Звичайно, «драма в житті» обвинуваченого може пом’якшити сутність діяння. Але ж не у справі про торбу білого порошку? Це вже не просто юридичний аргумент – це сигнал до ширшої дискусії про культуру вживання, стигматизацію й кримінальну політику. Наприклад, влітку мені не продали легкий антидепресант, який військовий попросив передати йому на БЗВП. А кокаїн – без проблем? Принаймні, Верховний суд цей аргумент взяв до уваги…

  1. Чи має суд враховувати стрес як підґрунтя вживання наркотиків?
  2. Чи треба гуманізувати мотивацію вживання саме так?
  3. І чому люди з 1 грамом сідають на роки, а з пів кіла – гуляють на волі?

Питання, на які хтось таки має дати відповідь.

Детальніше читайте 👉 Хто знюхав пів кіла кокаїну? Верховний суд поставив крапку у гучній справі 
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
