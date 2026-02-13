Хто такі Гераскевичі? Знайомтесь!

Боротьба родини Гераскевичей з російськими впливами тривала роками

Про Гераскевича і його вчинок в останні дні говорять усі. Соцмережі та медіа змагаються в оцінках, чіпляють фото спортсмена на своє лого. Але варто нагадати: все почалося зовсім не з шолома.

Наш Артем Худолєєв на «Главкомі» писав про Владислава і Михайла Гераскевичів значно раніше. У нас виходили великі інтерв’ю і з Владиславом, і з його батьком та тренером. І це були розмови не лише про спорт, а й про позицію.

Боротьба Владислава і Михайла з російськими впливами тривала роками. І не тільки на міжнародній арені, а й усередині українського спорту. Часом здавалося, що вони залишаються сам на сам із системою. Бо український спорт навіть під час повномасштабного вторгнення часом намагався жити за формулою «поза політикою».

В Україні Гераскевичі відкрито критикували спортивних функціонерів, які намагалися балансувати і не псувати відносини з міжнародними спортивними органами. У відповідь Владиславу і Михайлу влаштовували обструкцію. А багато відомих спортсменів, фінансування яких залежить від чиновників та федерацій, робили вигляд, що нічого не відбувається.

Сьогодні ж ті, хто ще вчора називав Гераскевичів надто емоційними або «проблемними», роблять вигляд, що завжди були на їхньому боці.

Пам’ять про це важлива. Бо історія Владислава – це не історія одного символічного жесту. Це роки послідовної позиції, яка завжди була незручною.

І добре, що «Главком» фіксував це тоді, коли це ще не було загальним трендом.

