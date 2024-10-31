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Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року
Ситуація на фронті 31 жовтня
фото з відкритих джерел

Активні бої ведуться біля Покровська

Противник завдав по території України один ракетний та 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, одну ракету та 68 КАБ), використав для ураження 663 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках. . Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніше ворог атакує біля Покровська та Курахового

На Харківському напрямку

Ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. До того ж окупанти активно застосовуали авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддавалися райони населених пунктів Малі Проходи, Кудіївка та Козача Лопань.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової та Загризового. На даний час тривають два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Загарбницька армія атакувала 11 разів в районах Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. Досі точиться одне боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилася в одне бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Атак не було, проте ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами по населеному пункту Дружба.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове 22 рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Чотири атаки тривають дотепер.
Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 220 окупантів, 115 з них – безповоротно. Знищено два танки, одну артсистему, дві одиниці автомобільної техніки та один БпЛА окупантів, також пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, дві бойових броньованих машини та одну артсистему.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог атакував наші позиції поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки. На даний час українські воїни відбили 26 атак, 13 боєзіткнень досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали атаки противника, поблизу Богоявленки, Максимівки та Новоукраїнки – п’ять атак відбито, одна – триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив дві безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на даний час по її території завдано 19 ударів 20 російськими керованими авіабомбами.
За ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 141-ї окремої піхотної бригади та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які завдають ворогу вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 981-й день повномасштабної війни в Україні.

 

Теги: окупанти армія Генштаб машини танки ворог

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