Військовий пояснив, чому українських жінок треба готувати до оборони

Тимочко наголошує: Україні слід мати план дій на випадок найгіршої ситуації

Українських жінок варто підготувати до оборони навіть попри те, що вони не підлягають обов'язковому призову на військову службу. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телемарафону.

«Чи потрібно це буде зараз – призивати жінок? А чому не варто підготувати їх, навчати? Це ж не обов'язково призвати», – зауважив військовий.

Тимочко переконаний: що більшою є загальна навченість українців до спротиву, їхня консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами за статевою чи професійною ознакою, то менше Росія прагне воювати.

«Що більше ми будемо мати планів дій, що більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву, що краще ми будемо озброєні – то менше мотивації в Росії воювати й нападати на нас», – наголосив голова Ради резервістів.

На його думку, Україні слід мати план дій на випадок найгіршої ситуації, «а краща – прийде сама». «Тобто завжди виклики і проблеми потрібно розглядати з найгіршої сторони. Так як військові операції розглядаються. Вони завжди розглядаються з найскладнішого варіанту і з найнегативніших результатів її проведення. Для того, щоб убезпечити й мінімізувати ризики», – пояснив Тимочко.

Жінок варто підготувати до оборони, хоча вони зараз не підлягають обов'язковому призову, – голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко pic.twitter.com/NXoRWbZpoo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 25, 2024

Нагадаємо, що народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив: в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. Він стверджує, що ніхто не змушуватиме жінок проти їх волі брати автомати і сидіти в окопах.

До слова, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої потреби.