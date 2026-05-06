Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Герой України Денис Чумак. Розмова про Кринки, страх та професіоналізм

Про професіоналізм – чесно без романтизації

Десятки бойових виходів на окупований лівий берег Дніпра. Постійний ризик і дуже багато відповідальності за десятки інших людей…

Знайомтесь, герой легендарних Кринок, а тепер і Герой України Денис Чумак. 35 років. Командир десантного катера. Старшина Військово-Морських Сил ЗСУ, але працює не на морі, а в річковій флотилії.

Минулого року Денис Чумак отримав Зірку Героя  за відчайдушно сміливі рейди на лівий берег. Кожне таке завдання – виклик смерті. Чумак їх всі виграв.

Розмова про Кринки. Назва цього села на Херсонщині дала ім'я сміливій спецоперації. ЗСУ здійснили спробу закріпитися на лівому березі Дніпра після звільнення правобережної частини Херсонщини у 2022 році. Основна фаза активних боїв у Кринках тривала з осені 2023 року до початку 2024-го. Денис доставляв десант і забирав поранених. Каже, оцінку всім цим подіям треба бути давати після війни.

Розмова про роботу, де немає права на помилку. «Вода – це відкритий простір, тут ніде сховатися, ти завжди як на долоні, тебе всі бачать». Кожен рейс – це не просто «допливти й повернутись», це десятки факторів, які можуть піти не так, а це питання життя.

Про страх: «Коли готуюсь до завдання – мені страшно. Але я цього не показую. Не боїться тільки божевільний… А коли вже працюю – просто працюю. Там немає часу боятися».

Про професіоналізм – чесно без романтизації: «Дурних ми не беремо. У нас складна техніка».

Це інтерв’ю без пафосу і красивих легенд про тих реальних людей, які тримають Україну.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна ЗСУ Герой України

