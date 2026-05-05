Ворог вдарив по рятувальниках на Полтавщині ракетами з касетними боєприпасами (відео)

У Полтавській області під час ліквідації наслідків ураження об'єкта загинуло двоє рятувальників

Під час ліквідації наслідків нічної атаки на енергетичну інфраструктуру Полтавської області російські війська завдали повторного удару. Внаслідок обстрілу загинули двоє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще понад 20 отримали поранення. В телеетері речник служби Олександр Хорунжий розказав, яку зброю використав ворог, інформує «Главком».

Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій заявив, що окупанти поцілили по Полтавщині ракетами з касетними боєприпасами.

Ракетні удари з використанням касетних боєприпасів є особливо небезпечними через специфіку їхньої конструкції та дії. На відміну від звичайних ракет, які вибухають в одній точці, касетні ракети накривають величезну площу сотнями дрібних вибухових елементів. Кожен такий елемент має власний детонатор і вибухає при контакті з землею або перешкодою, створюючи суцільну зону ураження осколками.

«Попередньо є інформація, що після того, як рятувальники приступили до ліквідації пожежі на об’єкті нафтопереробки у Полтавській області, ворог наніс іще чотири удари ракетами, дві з яких мають касетні боєприпаси. Під цей удар потрапили наші рятувальники і техніки», – сказав Хорунжий.

Команда приїхала ліквідувати наслідки удару по об'єкту газовидобування, коли вже прозвучав відбій «тривоги» і можна було починати гасіння.… pic.twitter.com/sggHhECbAJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 5, 2026

«Главком» писав, що у ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви, значні руйнування інфраструктури та масштабні відключення газу. Нічна атака стала однією з найкривавіших для області за останній час. Станом на ранок вівторка підтверджено загибель 4 людей.

Кількість поранених стрімко зросла до 31 особи. Потерпілі мають травми різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна допомога в медичних закладах області.

Також цієї ж ночі ворог атакував Київщину, де постраждали мешканці Броварського та Вишгородського районів.