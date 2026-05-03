Сенатор-республіканець закликав Трампа відновити військові удари по Ірану

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що США мають застосувати «жорсткі заходи», включаючи можливі удари по острову Харг

Американський сенатор Ліндсі Грем виступив із критикою чинного перемир’я з Тегераном, закликавши президента Дональда Трампа повернутися до активних бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

На думку Грема, нинішня пауза у війні не принесла США бажаних результатів: іранський режим зберіг владу, його ядерний потенціал не знищено, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається заблокованою. Сенатор наголосив, що Вашингтон повинен застосувати «жорсткі заходи», включаючи можливі удари по острову Харг, щоб припинити енергетичний шантаж з боку Ірану та відновити вільне судноплавство.

Позиція сенатора, який роками виступає за силове розв'язання іранського питання, спричинила розкол усередині Республіканської партії. Ізоляціоністське крило руху MAGA та впливові медійні фігури, як-от Такер Карлсон, гостро критикують заклики Грема до ескалації, вважаючи їх шкідливими для інтересів США. Попри внутрішні суперечки та низьку підтримку воєнної кампанії серед американців, сенатор зберігає сильні позиції напередодні праймеріз завдяки значній фінансовій підтримці великих донорів. Сам Дональд Трамп наразі балансує між ідеєю повного розгрому противника та можливістю укладення нової дипломатичної угоди.

Як відомо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни.

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

Нагадаємо, раніше Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру.

Як зазначається, документ було передано пакистанській стороні ввечері 30 квітня. Пакистан виступає посередником у переговорах між Тегераном та Вашингтоном. Міністерство закордонних справ Ірану наголошує, що завершення війни та встановлення тривалого миру є ключовими пріоритетами у відносинах зі США. Водночас зміст нового плану поки офіційно не розкривають.