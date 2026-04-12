Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран заявив, що на переговорах обговорювалися Ормузька протока та ядерне питання

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іран заявив, що на переговорах обговорювалися Ормузька протока та ядерне питання
Бакай: Протягом останніх 24 годин відбулися обговорення різних аспектів основних тем переговорів
фото з відкритих джерел

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав небажання Ірану відмовитися від своєї ядерної програми основною проблемою, що заважає укладанню угоди

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай заявив, що «інтенсивні переговори» між США та Іраном тривали без перерви до ранку в Ісламабаді. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Основними темами переговорів стали Ормузька протока та ядерна програма Тегерана.

«Протягом останніх 24 годин відбулися обговорення різних аспектів основних тем переговорів, включаючи Ормузьку протоку, ядерне питання, воєнні репарації, скасування санкцій та повне припинення війни проти Ірану та в регіоні», – сказав Бакай.

Бакай заявив, що успіх переговорів залежить від «серйозності та добросовісності протилежної сторони, утримання від надмірних вимог та незаконних прохань, а також визнання законних прав та інтересів Ірану».

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

Венс підкреслив, що американська делегація діяла згідно з вказівками президента, намагаючись проявити максимальну гнучкість та чесну волю до домовленостей. Проте іранські переговірники відмовилися прийняти запропоновані умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді. 

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.

Теги: переговори війна Пакистан США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua