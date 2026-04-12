Іран заявив, що на переговорах обговорювалися Ормузька протока та ядерне питання

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав небажання Ірану відмовитися від своєї ядерної програми основною проблемою, що заважає укладанню угоди

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай заявив, що «інтенсивні переговори» між США та Іраном тривали без перерви до ранку в Ісламабаді. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Основними темами переговорів стали Ормузька протока та ядерна програма Тегерана.

«Протягом останніх 24 годин відбулися обговорення різних аспектів основних тем переговорів, включаючи Ормузьку протоку, ядерне питання, воєнні репарації, скасування санкцій та повне припинення війни проти Ірану та в регіоні», – сказав Бакай.

Бакай заявив, що успіх переговорів залежить від «серйозності та добросовісності протилежної сторони, утримання від надмірних вимог та незаконних прохань, а також визнання законних прав та інтересів Ірану».

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

Венс підкреслив, що американська делегація діяла згідно з вказівками президента, намагаючись проявити максимальну гнучкість та чесну волю до домовленостей. Проте іранські переговірники відмовилися прийняти запропоновані умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.