Буданов назвав головну умову Перемоги України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Буданов назвав головну умову Перемоги України
В умовах війни суспільство має об’єднатися незалежно від внутрішніх розбіжностей, наголошує Буданов
фото: facebook.com/ksfopenukraine

«Ми всі маємо об'єднатись, подобаємось ми один одному чи не подобаємось – заради досягнення мети», – акцентує Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що головною умовою Перемоги України є внутрішня єдність суспільства. Про це він сказав під час виступу на Київському безпековому форумі.

За словами Буданова, саме внутрішня консолідація визначає спроможність держави протистояти викликам і досягати результату.

«Наша сила, внутрішня сила – це наша єдність. Зовнішня – так, це робота з партнерами, союзниками… Але внутрішня наша сила – це наша єдність, це наша стійкість і здатність боротися», – наголосив він.

Він підкреслив, що навіть значна міжнародна допомога не буде ефективною без єдності всередині країни.

«Нам можна закинути мільйон танків, дронів, літаків, але якщо нема єдності – просто це не буде працювати», – зазначив керівник Офісу президента.

Буданов також акцентував, що в умовах війни суспільство має об’єднатися незалежно від внутрішніх розбіжностей.

«Ми всі маємо об'єднатись, подобаємось ми один одному чи не подобаємось – заради досягнення мети», – сказав він, додавши, що ключова мета – збереження держави та забезпечення її майбутнього.

Буданов назвав головну умову Перемоги України
Буданов назвав головну умову Перемоги України
Майже два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Володимира Стацюка
Майже два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Володимира Стацюка
Держава роздала понад 600 млн грн на телемарафон: хто і скільки отримав (список)
Держава роздала понад 600 млн грн на телемарафон: хто і скільки отримав (список)
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані
Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані
Скільки засуджених долучилися до лав ЗСУ – дані Мін’юсту
Скільки засуджених долучилися до лав ЗСУ – дані Мін’юсту

