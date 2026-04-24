Буданов назвав головну умову Перемоги України

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що головною умовою Перемоги України є внутрішня єдність суспільства. Про це він сказав під час виступу на Київському безпековому форумі.

За словами Буданова, саме внутрішня консолідація визначає спроможність держави протистояти викликам і досягати результату.

«Наша сила, внутрішня сила – це наша єдність. Зовнішня – так, це робота з партнерами, союзниками… Але внутрішня наша сила – це наша єдність, це наша стійкість і здатність боротися», – наголосив він.

Він підкреслив, що навіть значна міжнародна допомога не буде ефективною без єдності всередині країни.

«Нам можна закинути мільйон танків, дронів, літаків, але якщо нема єдності – просто це не буде працювати», – зазначив керівник Офісу президента.

Буданов також акцентував, що в умовах війни суспільство має об’єднатися незалежно від внутрішніх розбіжностей.

«Ми всі маємо об'єднатись, подобаємось ми один одному чи не подобаємось – заради досягнення мети», – сказав він, додавши, що ключова мета – збереження держави та забезпечення її майбутнього.