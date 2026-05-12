Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

«Мало їсти, мало спати і багато працювати». Іван Марчук дав велике ювілейне інтерв'ю

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
12 травня відзначає свій день народження Іван Марчук
фото: facebook.com/Ivanmarchukartist

У 90 років Марчук продовжує малювати щодня

«Я хотів бути ненормальним художником». І він ним таки став – одним із найвідоміших сучасних українських митців у світі.

Іван Марчук – окрема мистецька галактика. Людина, яка йшла крізь радянські заборони, еміграцію, роки невизнання і зрештою стала символом українського мистецтва далеко за межами України.

У великому ювілейному інтерв'ю для «Главкома» Марчук говорить про життя так само, як пише свої картини: нервово, глибоко, часом дуже гостро і неоднозначно.

«Я проходив крізь терни колючі… То була лиш єдина дорога, що вела до моєї мети». У цих словах – вся його біографія. Художник, якого не приймала радянська система, сьогодні входить до переліку «100 геніїв сучасності» за версією The Daily Telegraph.

У розмові – не лише роздуми митця, а й історія людини, яка буквально створила власний художній всесвіт.

Марчук згадує, як роздавав свої картини, як заробляв халтурками в журналах. Як роками не міг експонуватися. Як шукав власну мову живопису і таки знайшов її. Його стиль сьогодні впізнають із першого погляду. І при цьому навіть у 90 в ньому є дивовижна дисципліна і впертість: «Мало їсти, мало спати і багато працювати».

Окремо варто нагадати й деякі факти зі спецпроєкту «Главкома» (вийшов напередодні) до ювілею Марчука: його роботи купували впливові колекціонери у різних країнах, а окремі полотна сьогодні оцінюють у сотні тисяч доларів. Сам художник при цьому не раз казав, що ніколи не вмів «робити бізнес» – він просто не міг не малювати. Малює і в 90... Тепер у Відні.

І важливе. Ще п'ять днів Музей історії Києва показуватиме наймасштабнішу виставку творів митця «Я сколихнув цей світ» – велика ретроспектива до 90-річчя Івана Марчука. Там представлені сотні робіт, а також раритетні документи та речі, пов’язані з життям та творчістю художника: від протоколу обшуку квартири, датованого 1984 роком – до інструменту, яким художник пише свої полотна...

Більше про ювіляра читайте на «Главкомі»👉Іван Марчук: як це, творити мистецтво у 90 років? Велике ювілейне інтерв'ю з легендарним художником
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ювілей Іван Марчук художник мистецтво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Марчук вважається найдорожчим аукціонним художником в Україні
Іван Марчук – 90. Пророцтва на полотні, найдорожчі картини та найвідоміші колекціонери Ювілей
Вчора, 11:25
Чоловіку, який виграв картину Пікасо, повідомили про перемогу по телефону
Інженер з Парижа виграв картину Пікассо завдяки лотерейному квитку за $100 (відео)
15 квiтня, 15:18
Оксана Караванська є членкинею Синдикату Моди України
Модельєрці Оксані Караванській – 60. Як дизайнерка зі Львова стала відомою на увесь світ
16 квiтня, 12:15
Першою масштабною роботою Наталії Сумської у кіно була її роль Наталки Полтавки в однойменному фільмі
Наталії Сумській – 70. Найкращі ролі та творчий шлях прими театру Франка
22 квiтня, 07:39
Асоціація народних депутатів України закликає українське суспільство, представників культури, науки, права, дипломатії, державних інституцій та всіх небайдужих підтримати звернення
Асоціація народних депутатів закликає президента захистити спадщину Івана Марчука
8 травня, 09:44
Відкриття виставки Івана Марчука відбудеться 12 травня, у день народження легендарного художника
До 90-річчя генія: у Києві відкриється постійна виставка Івана Марчука
8 травня, 12:55
12 травня відзначає свій день народження Іван Марчук
Івану Марчуку – 90. Художник поділився секретами довголіття
Сьогодні, 10:36
За словами Марчука, життя родини було сповнене небезпек через переслідування з боку радянських каральних органів
Художник Іван Марчук розповів, як під час Другої світової війни рятував батька від НКВС
Сьогодні, 11:05
Зануреність Марчука у мистецтво, а не у відкриту політичну діяльність, робила його «одинаком» навіть серед однодумців
Художник Іван Марчук розповів, чому його не прийняли до себе шістдесятники
Сьогодні, 17:01

Микола Підвезяний

«Мало їсти, мало спати і багато працювати». Іван Марчук дав велике ювілейне інтерв'ю
«Мало їсти, мало спати і багато працювати». Іван Марчук дав велике ювілейне інтерв'ю
Від дня пам'яті до карнавалу смерті: що Путін зробив із 9 травня
Від дня пам'яті до карнавалу смерті: що Путін зробив із 9 травня
Герой України Денис Чумак. Розмова про Кринки, страх та професіоналізм
Герой України Денис Чумак. Розмова про Кринки, страх та професіоналізм
Трохи позитиву від головного українського дипломата
Трохи позитиву від головного українського дипломата
Про київський теракт. Погляд з іншого боку
Про київський теракт. Погляд з іншого боку
Вкрадений спадок та чеченський слід. Загадка винахідника Колбуна, що зник у Бучі
Вкрадений спадок та чеченський слід. Загадка винахідника Колбуна, що зник у Бучі

Новини

Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua