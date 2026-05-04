Буданов закликав партнерів до створення системи реальних гарантій безпеки для захисту України

Дарія Демяник
Дарія Демяник
фото: скриншот з відео

Напад на Україну – напад на союзників – Буданов

Голова Офісу президента України Кирило Буданов на Sedona Forum закликав партнерів до створення системи реальних гарантій безпеки, які мали б чітку юридичну силу та забезпечили б захист України. За його словами, формальних обіцянок недостатньо для стримування нової російської агресії.

«Потрібні юридично зобов’язуючі гарантії», – наголосив Кирило Буданов. За його словами, напад на Україну має розглядатися як напад на союзників.

Він зазначив, що лише конкретні механізми підтримки здатні забезпечити довготривалий мир і стабільність у регіоні.

Також Буданов наголосив на важливості збереження єдності між Україною, США та європейськими партнерами.

За його словами, спільні дії союзників є ключовими для завершення війни та створення надійної системи безпеки на майбутнє. Україна сьогодні потребує не слів, а рішень, які реально працюватимуть у критичний момент.

