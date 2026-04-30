Штучний інтелект викрив схему Ірану з підміною маршрутів танкерів

glavcom.ua
Єгор Голівець
Іран викрили на схемі з фіктивними сигналами танкерів
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Аналітики зафіксували фальшиві сигнали та «кластер» суден біля Ормузької протоки у схемі обходу санкцій на $800 млн

Аналітики за допомогою штучного інтелекту виявили масштабну схему Ірану з обходу санкцій через маскування танкерів під іракські судна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Іран використовує розгалужену систему контрабанди нафти вартістю близько $800 млн, щоб обходити міжнародні санкції. Для цього танкери під санкціями США змінюють свою ідентифікацію та видають себе за судна, що нібито перебувають у водах Іраку.

Як зазначається у репортажі, Тегеран застосовує складну технологію маскування: судна фальсифікують дані про своє місцеперебування та транслюють сигнали, ніби стоять на якорі біля іракського узбережжя. Насправді ж вони здійснюють завантаження нафти в іранських портах.

За даними компанії Windward AI, яка спеціалізується на морській аналітиці із застосуванням штучного інтелекту, було ідентифіковано чотири великі танкери класу VLCC:

  • Alicia (IMO 9281695),
  • RHN (IMO 9208215),
  • Star Forest (IMO 9237632)
  • Aqua (IMO 9248473).

Вони використовують підставні реєстрації в юрисдикціях на кшталт Кюрасао та Малаві. «Щодо чотирьох VLCC, кожен VLCC може вмістити близько 2 мільйонів барелів, тож чотири з них вміщатимуть 8 мільйонів барелів вартістю близько $800 млн за ціною $100 за барель», – зазначили у Windward AI.

Аналітики також зафіксували цілий кластер із приблизно десяти танкерів на захід від Ормузької протоки. Ці судна синхронно створюють фальшиву історію маршрутів, передаючи сигнали про нібито рух до іракських портів.

«Транслюючи фальшиві повідомлення про пункт призначення до іракських портів, танкери, здавалося б, перебувають в іракських водах, таємно пливучи до Ірану для завантаження санкційної нафти», – додали експерти.

Як повідомлялося раніше, Центральне командування армії США звернулося до Пентагону із запитом на розміщення гіперзвукових ракет Dark Eagle на Близькому Сході. За даними Bloomberg, такий крок розглядають у відповідь на дії Ірану, який перемістив пускові установки балістичних ракет углиб своєї території, зробивши їх недосяжними для стандартних американських засобів ураження.

