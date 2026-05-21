«Мігранти заполонили Україну!» А що каже статистика Міграційної служби?

Два дні тому я писав про темношкірого інженера Робі з мого ЖК і про те, наскільки реальність не збігається з мігрантською панікою у соцмережах. І ось тепер «Главком» випускає велике інтерв’ю з головою Державної міграційної служби Наталією Науменко. І там найцікавіше – цифри. Вони дуже погано вкладаються у рілзи відомих політиків про «заміщення українців».

Поки Telegram малює каравани мігрантів, глава Міграційної служби каже: «Передумов для мігрантського буму нем».

А далі починається найболючіше для любителів апокаліпсису – суха статистика.

У довоєнному 2021 році Україна видала понад 21 тисячу дозволів на працевлаштування іноземців. У 2025-му – 9574. Але навіть це не означає, що всі ці 9 тис. реально приїхали. Бо між «дозволом» і реальною присутністю в Україні є ще кілька кіл бюрократичного пекла: віза, перевірки, СБУ, посвідка на проживання. І в результаті з майже 10 тисяч дозволів реально легалізувалося лише 4975 людей. Тобто половина.

Окремий шедевр – історія з «бангладешською навалою». Торік громадянам Бангладешу видали 600 дозволів на роботу. З них:

32 отримали візи,

семеро отримали посвідки на проживання.

Семеро!

Це буквально менше, ніж людей за кавою в середньому київському ЖК зранку.

Тобто навіть ті, хто формально проходить всі процедури, часто просто не доїжджають.

Державні структури вже встановили: паніка розганяється саме через російські Telegram-канали та ІПСО. А далі включається армія наших корисних ідіотів, часом навіть з мандатами нардепів. Бо тема «вас замінять чужинцями» – універсальна кнопка хайпу. Вона працює і в Європі, і в США, і тепер її успішно вмикають нам.

При цьому сама Міграційна служба зовсім не виглядає як структура, яка готується запускати сюди «кого завгодно». Навпаки – Науменко прямо говорить про ризики, контроль, перевірки і навіть окремо називає країни, з громадянами яких краще не мати діла. Тому раджу почитати повне інтерв’ю. Там є зрозумілі пояснення, чим громадяни, наприклад, Бангладешу небезпечніші за пакистанців, бо не «всі мігранти однакові».

А ще дуже цікаво виглядає шматочок про росіян в Україні. Поки соцмережі рахують міфічні «мільйони чужинців», Міграційна служба констатує: станом на тепер в Україні офіційно перебувають 155 233 громадянина Російської Федерації.

Є й обнадійливий меседж. Вперше за роки війни нині почалося фіксуватися позитивне сальдо тих громадян України, хто перетинає кордон. Тобто є маленька, навіть поки мікроскопічна, надія, що наші люди починають повертатися.