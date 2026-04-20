Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари

Аліна Самойленко
Іранські посадовці думають, що новий раунд переговорів це лише замилювання очей з боку Трампа, поки готуються нові удари 

Тегеран заперечує підготовку до нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами. Державне інформагентство Ірану назвало повідомлення про майбутній діалог безпідставними, критикуючи адміністрацію Дональда Трампа за суперечливу позицію та висунення нереалістичних вимог. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

За даними видання, іранське керівництво побоюється, що розмови про дипломатію є лише прикриттям, тоді як США насправді готують нові несподівані удари. Наразі іранська сторона не бачить перспектив для плідної співпраці через триваючу морську блокаду та регулярну зміну стратегії Вашингтона.

Точної дати або підтвердження щодо ймовірної зустрічі представників обох країн наразі немає, оскільки іранські посадовці вважають пропозиції Білого дому «замилюванням очей».

Раніше стало відомо, що переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто. 

Нагадаємо, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності. 

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США. 

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.

