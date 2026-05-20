Хто розпалює антимігрантську істерію в Україні? Шо показало журналістське розслідування

Поки соцмережі розганяють сценарій «Україна втрачена», реальність значно прозаїчніша

У моєму ЖК вже кілька років працює інженер Робі - темношкірий чоловік біля 50, максимально скромний і ввічливий. І знаєте що? За весь цей час я не бачив жодної скарги саме на нього у домових чатах. Зате останній місяць бачу справжній фестиваль «мігрантської зради» у соцмережах. А вже коли освічені колеги почали в особисті мені скидати відео політиків, які почали «полювати» на індусів, я не стримався...

Бо є проблема: реальність з цією панікою не корелюється ніяк.

«Главком» спеціально отримав офіційні дані Державної міграційної служби, і цифри там дуже погано лягають на апокаліптичні телеграмні фантазії про «заміщення українців». Поки соцмережі малюють новий Бомбей під Франківськом, статистика каже інше: міграція нині в рази нижча за довоєнний рівень.

Наприклад, у 2021 році Україна видала майже 22 тисячі дозволів на роботу для іноземців. А далі – спад, у рази менше. І це лише дозволи, а не люди, які реально приїхали. Бо робочих віз видали взагалі лише кілька тисяч. Тобто навіть серед тих, хто формально «мав приїхати», значна частина подивилася на шахеди і передумала.

І це ще без легендарних історій, коли група іноземних працівників просто втекла з птахофабрики після першого ж «баху». Бо, як не дивно, охочих їхати в країну, де вночі літають ракети, не стоїть черга....

Особливо «страшно» читати про «засилля бангладешців». За весь минулий рік громадянам Бангладешу видали… 32 робочі візи. Пакистанцям – 29. Це менше, ніж людей у типовому вайбер-чаті ОСББ, де щодня шукають, хто мав би прибрати за собакою.

Тобто поки Facebook і Telegram розганяють сценарій «Україна втрачена», реальність значно прозаїчніша: бізнес як може шукає хоч якихось працівників. А іноземці, якщо й приїжджають, то дуже точково і без особливого ентузіазму.

Тому, можливо, перш ніж лякатися мігрантського апокаліпсису, варто просто перестати вірити російським фейкам, телеграм-каналам, де Індію часто плутають з Івано-Франківськом. А також нашим політикам (до речі, з усіх таборів), які хайпують на чому можуть.

Вірте фактам, а не фейкам. І не забувайте, що мільйони наших мігрантів десь знайшли собі прихисток.