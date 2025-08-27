Ядерне роззброєння України. Чи правда, що у всьому винен Захід?

Українські військові готуються до знищення міжконтинентальної балістичної ракети СС-19 в селищі Вакуленчук Житомирської області, в 220 кілометрах на захід від Києва, грудень 1997 року

Як ми здавали ядерну зброю? І хто ж роззброював Україну?

Минулого тижня на «Главкомі» вийшов цікавий матеріал авторства Юрія Костенка. Він – народний депутат України п’яти скликань (1990-2012), міністр охорони довкілля та ядерної безпеки (1992-1998), перший керівник української урядової делегації на переговорах з Російською Федерацією у Москві щодо ядерного роззброєння (1992-1993 роки).

Костенко вважає: попри очевидний факт, що передача всього нашого ядерного арсеналу агресивному сусідові і обумовила нинішню варварську війну, в інформпросторі продовжує панувати усталена думка, що в усьому винен Захід.

Чи так це насправді?

Пан Юрій оприлюднив доповідь міністра Зленка на закритому засіданні Верховної Ради у червні 1993 року, де депутатів переконували, чому треба позбуватися ядерного арсеналу.

Глава МЗС тоді навів 11 причин ядерного роззброєння, але чи були ці аргументи «залізними»?

Юрій Костенко вважає, що фрагменти цього закритого засідання 32 роки тому є беззаперечним свідченням того, що виконавча влада тоді повністю ігнорувала рішення парламенту, національні інтереси та пропозиції Заходу. А аргументи на користь негайного ядерного роззброєння, які наводив тодішній глава МЗС, формувались переважно на кремлівських командах.