Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Ядерне роззброєння України. Чи правда, що у всьому винен Захід?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові готуються до знищення міжконтинентальної балістичної ракети СС-19 в селищі Вакуленчук Житомирської області, в 220 кілометрах на захід від Києва, грудень 1997 року
фото: AP

Як ми здавали ядерну зброю? І хто ж роззброював Україну?

Минулого тижня на «Главкомі» вийшов цікавий матеріал авторства Юрія Костенка. Він – народний депутат України п’яти скликань (1990-2012), міністр охорони довкілля та ядерної безпеки (1992-1998), перший керівник української урядової делегації на переговорах з Російською Федерацією у Москві щодо ядерного роззброєння (1992-1993 роки).

Костенко вважає: попри очевидний факт, що передача всього нашого ядерного арсеналу агресивному сусідові і обумовила нинішню варварську війну, в інформпросторі продовжує панувати усталена думка, що в усьому винен Захід.

Чи так це насправді?

Пан Юрій оприлюднив доповідь міністра Зленка на закритому засіданні Верховної Ради у червні 1993 року, де депутатів переконували, чому треба позбуватися ядерного арсеналу.

Глава МЗС тоді навів 11 причин ядерного роззброєння, але чи були ці аргументи «залізними»?

Юрій Костенко вважає, що фрагменти цього закритого засідання 32 роки тому є беззаперечним свідченням того, що виконавча влада тоді повністю ігнорувала рішення парламенту, національні інтереси та пропозиції Заходу. А аргументи на користь негайного ядерного роззброєння, які наводив тодішній глава МЗС, формувались переважно на кремлівських командах.

Детальніше читайте в авторській статті 👉 Як Україна втрачала ядерну зброю. Деталі закритого засідання Верховної Ради 3 червня 1993 року

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія Україна ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними Politico, територіальні питання можуть обговорюватися лише після згоди Москви на припинення вогню
Україна має п'ять ключових вимог для завершення війни – Politico
13 серпня, 16:38
Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що країна готова профінансувати «один з перших комплексних пакетів підтримки»
Німеччина профінансує військове обладнання для України на $500 млн
14 серпня, 12:59
Українці майже не використовують готівку
Українці дедалі рідше користуються готівкою: НБУ зафіксував новий тренд
21 серпня, 17:07
Для ветеранів плануються нові функції на платформі «Ветеран PRO»
На платформі «Ветеран PRO» запрацюють нові функції: коли це станеться
22 серпня, 19:50
Військові лідери країн НАТО мають зустрітися у середу
Військові лідери країн НАТО обговорять ситуацію в Україні: названо дату
19 серпня, 18:32
Цього року Україну представляв гурт Ziferblat
Стало відомо, чи братиме Україна участь в Євробаченні-2026
25 серпня, 15:08
Росіянина затримали у прикордонному селі Гренсе Якобсельв в регіоні Фіннмарк
Російський солдат, який воював проти України, втік до Норвегії та попросив притулку
23 серпня, 18:20
Гарантії безпеки обговорювалися 18 серпня на зустрічі у Білому домі
Мелоні назвала головний пріоритет у переговорах про гарантії безпеки для України
Сьогодні, 17:49
Президент США зробив заяву про гарантії безпеки для України
Президент США зробив заяву про гарантії безпеки для України
25 серпня, 20:47

Микола Підвезяний

Ядерне роззброєння України. Чи правда, що у всьому винен Захід?
Ядерне роззброєння України. Чи правда, що у всьому винен Захід?
Чи може квадратний метр житла у Бородянці коштувати дорожче, ніж у Києві?
Чи може квадратний метр житла у Бородянці коштувати дорожче, ніж у Києві?
З чим повернувся Зеленський з Білого дому
З чим повернувся Зеленський з Білого дому
Заборона УПЦ МП: минув рік, а віз і нині там
Заборона УПЦ МП: минув рік, а віз і нині там
Грім вдарив, НАБУ запрацювало
Грім вдарив, НАБУ запрацювало
Рік після вбивства Фаріон. Хто натиснув курок?
Рік після вбивства Фаріон. Хто натиснув курок?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
50K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2696
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2361
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1915
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua