Німеччина профінансує військове обладнання для України на $500 млн

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що країна готова профінансувати «один з перших комплексних пакетів підтримки»

Німеччина профінансує пакет допомоги Україні через нову ініціативу НАТО

Німеччина оголосила, що профінансує пакет військового обладнання для України на суму $500 млн. Ця допомога буде надана в рамках нової ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що країна разом з іншими союзниками готова профінансувати «один з перших комплексних пакетів підтримки», щоб продемонструвати свою незмінну відданість обороні України.

Згідно із заявою німецького МЗС, пакети підтримки включатимуть військову техніку, яка або не виробляється європейською оборонною промисловістю, або яку Сполучені Штати можуть поставити швидше, ніж європейські партнери чи Канада. Особлива увага буде приділена «критично важливим можливостям протиповітряної оборони».

Ініціативу PURL було створено як механізм для підтримки України. Вона дозволяє європейським союзникам та Канаді робити фінансові внески для закупівлі великих обсягів зброї та іншого необхідного обладнання у США. НАТО потім збиратиме ці поставки в пакети та сприятиме їх доставці. Про створення PURL 14 липня оголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну пресконференцію Мерца з президентом Володимиром Зеленським.

Канцлер додав, що юридичне визнання окупованої Росією території не є предметом обговорення. Також, за його словами, питання територіальної цілісності України буде обговорюватися лише Зеленським.

Зокрема, канцлер додав, що Україна має сидіти за столом перемовин, якщо відбудеться наступна зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.