Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина профінансує військове обладнання для України на $500 млн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина профінансує військове обладнання для України на $500 млн
Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що країна готова профінансувати «один з перших комплексних пакетів підтримки»
фото: EPA

Німеччина профінансує пакет допомоги Україні через нову ініціативу НАТО

Німеччина оголосила, що профінансує пакет військового обладнання для України на суму $500 млн. Ця допомога буде надана в рамках нової ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що країна разом з іншими союзниками готова профінансувати «один з перших комплексних пакетів підтримки», щоб продемонструвати свою незмінну відданість обороні України.

Згідно із заявою німецького МЗС, пакети підтримки включатимуть військову техніку, яка або не виробляється європейською оборонною промисловістю, або яку Сполучені Штати можуть поставити швидше, ніж європейські партнери чи Канада. Особлива увага буде приділена «критично важливим можливостям протиповітряної оборони».

Ініціативу PURL було створено як механізм для підтримки України. Вона дозволяє європейським союзникам та Канаді робити фінансові внески для закупівлі великих обсягів зброї та іншого необхідного обладнання у США. НАТО потім збиратиме ці поставки в пакети та сприятиме їх доставці. Про створення PURL 14 липня оголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну пресконференцію Мерца з президентом Володимиром Зеленським.

Канцлер додав, що юридичне визнання окупованої Росією території не є предметом обговорення. Також, за його словами, питання територіальної цілісності України буде обговорюватися лише Зеленським.

Зокрема, канцлер додав, що Україна має сидіти за столом перемовин, якщо відбудеться наступна зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також:

Теги: Німеччина Україна НАТО військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом від початку повномасштабної війни до Німеччини прибуло 304 144 українці призовного віку
Посол України в Німеччині розкритикував скасування соцвиплат для біженців
4 серпня, 19:24
Ворог готує новий етап наступу, який, ймовірно, почнеться наприкінці літа або у вересні
Жорін: Росія готує новий удар, можливе залучення сил КНДР
3 серпня, 17:59
Жорін розповів, що українські бійці, які зараз воюють на фронті, хочуть додому, «проте наразі це неможливо»
Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні
3 серпня, 15:19
Міжнародні делегації відвідали Бородянку, де триває відновлення. 5 червня 2025 рік
Відбудова Бородянки: поліція розслідує ймовірну розтрату 16 млн грн
30 липня, 11:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23065 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 липня, 07:16
Наземні роботи стають повноцінними учасниками війни
Універсальний солдат. Роботи замінюють піхотинця у новітній війні: досвід ЗСУ Технології війни
29 липня, 11:00
Росіяни різними способами прагнуть натиснути на українське суспільство, щоб воно погодилось на капітуляцію
Капітуляція? Про «перемовний трек» з Росією і завдання Умєрову
19 липня, 11:50
Президент США Дональд Трамп
Трамп відповів Китаю: «Ми не дамо Україні програти»
14 липня, 20:03
Бійці чеченського батальйону «Ахмат» в окупованому Маріуполі, 2022 рік
Від Чечні до Афганістану: звідки і кого Росія завозить в окупацію замість українців
14 липня, 17:05

Політика

Німеччина профінансує військове обладнання для України на $500 млн
Німеччина профінансує військове обладнання для України на $500 млн
Меланія Трамп подає до суду на сина Байдена за наклеп
Меланія Трамп подає до суду на сина Байдена за наклеп
Діти в Литві навчатимуться використовувати дрони, щоб протистояти РФ
Діти в Литві навчатимуться використовувати дрони, щоб протистояти РФ
Програма переговорів Путіна та Трампа: стали відомі деталі
Програма переговорів Путіна та Трампа: стали відомі деталі
Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна
Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна
Чи допомагатиме Ізраїль Україні дронами та ППО? Відповідь посла
Чи допомагатиме Ізраїль Україні дронами та ППО? Відповідь посла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
28K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
8756
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
3244
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
2593
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua