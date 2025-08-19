Військові лідери країн НАТО обговорять ситуацію в Україні: названо дату

Представники країн НАТО обговорять подальші дії в рамках допомоги Україні

Військові лідери країн НАТО мають зустрітися у середу, 20 серпня, щоб обговорити ситуацію в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Офіційні особи США та НАТО на умовах анонімності розповіли журналістам, що сторони обговорять подальші дії в рамках допомоги Україні.

Американський чиновник також повідомив, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Ден Кейн може взяти участь у зустрічі у віртуальному форматі. Пентагон поки що не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, влітку 2024 року країни НАТО підтвердили підтримку України на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи вступ до блоку. У документі наголошувалося, що союзники «продовжать підтримувати Україну на незворотному шляху».

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що шлях України до членства в альянсі є незворотнім, але зараз це питання не обговорюється.

Також він попереджав, що диктатор Володимир Путін наразі не збирається нападати на країни НАТО, але така загроза цілком реальна у перспективі за п’ять-сім років.

Зі свого боку головнокомандувач Об'єднаних сил в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявив, що країни НАТО могли б вивчити досвіт українців, які від початку повномасштабного вторгнення Росії постійно розробляють інноваційні рішення для оборонних операцій. За його словами, до вторгнення РФ він не розумів, як необхідність запровадження інновацій в умовах конфлікту виглядатиме в цифрову епоху.

Відзначимо, що початку серпня США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою ініціативи є забезпечення швидкого постачання систем та озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий механізм з оборонної підтримки України вже дає результати.